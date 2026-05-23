Antalya’nın ev sahipliğinde bu yıl 64’üncüsü gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası finali, futbolseverlere nefes kesen bir akşam yaşattı. Sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılan Trabzonspor, kupayı 10. kez müzesine götürmenin heyecanını yaşadı. Bordo-mavili ekibe zaferi getiren goller Onuachu’dan gelirken, Konyaspor’un tek sayısını Muleka kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve gelişinin sonrasında 1,5 yılda ikinci kez çıktığı final maçında ilk kupa zaferini yaşayarak kariyerine önemli bir başarı ekledi.

Maçta; Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kırmızı kart görürken, maçın dördüncü hakemi tarafından teknik heyete bildirildi.

"Günün sonunda kaybeden taraf biz olduk"

Maç sonrasında yapılan basın toplantısında TÜMOSAN Konyaspor adına konuşan Yardımcı Antrenör Steven Caulker, rakiplerini kutlayarak,

"Bizim için gerçekten zorlu bir karşılaşmaydı. Sahada iyi bir direnç gösterdik, takımımız elinden geleni yaptı ama ne yazık ki günün sonunda kaybeden taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

"Kupa dengesi onların lehine dönebilirdi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise kupayı aldıkları için duyduğu memnuniyetten bahsederken, "Konyaspor’u tebrik ederek başlamak isterim. İkinci yarıda o penaltıyı gole çevirmiş olsalardı, kupa dengesi onların lehine dönebilirdi.

İlk devrede oyunun kontrolü daha çok bizdeydi. Gelen taraftarımızı mutlu ederek evlerine göndermek bizim için en büyük kazançtı. Camiamıza bir kupa daha armağan ettik.

Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Çok zor yollardan geçip buraya kadar ulaştık; aksi bir sonuç olsa gerçekten çok üzülürdüm. Hamdolsun, yüzümüzün akıyla çıktık" dedi.

Basın odasında ıslak kutlama

Fatih Tekke’nin açıklamalarını sürdürdüğü anda odayı basan futbolcular, büyük bir heyecanla teknik direktörlerini sular içinde bıraktı.

O anlarda oyuncusu Ozan Tufan’la şakalaşmayı ihmal etmeyen Tekke, "Ozi, kafama kafama vuruyorsun" diyerek hem oyuncularıyla yaşadığı samimi diyaloğu hem de maç sonu zafer coşkusunu kameralara yansıttı.