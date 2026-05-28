Son Mühür - Üst üste dördüncü kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray’da, yıldız futbolculardan Mario Lemina’nın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

Görüşmeler tıkandı

Galatasaray’ın Mario Lemina ile sürdürdüğü sözleşme uzatma görüşmelerinde beklenen ilerlemenin sağlanamadığı öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, daha önce Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini ifade etmişti.

Ancak taraflar arasında yeni sözleşmenin resmiyet kazanmasına yönelik görüşmelerin son dönemde önemli ölçüde yavaşladığı belirtildi. Sürecin duraksamasında, oyuncu cephesinin Galatasaray’dan talep ettiği ücreti alamamasının etkili olduğu iddia edildi.

Talipleri var

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre, Mario Lemina’nın sözleşme süreci birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İspanya ve İngiltere’den takımların yanı sıra, son dönemde yüksek bütçeli transferlerle dikkat çeken Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin de deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Lemina’nın kariyerinde farklı bir deneyim yaşamaya tamamen kapalı olmadığı ve yeni bir maceraya sıcak bakabileceği ifade edildi.