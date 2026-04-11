Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında heyecan RAMS Başakşehir ile Natura Dünyası Gençlerbirliği arasında oynanacak maçla devam ediyor. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İki takımın sahaya üç puan parolasıyla çıkması maçın temposunu oldukça yükseltiyor. Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Başakşehir, taraftarı önünde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Ligde alt sıralardan tamamen kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise İstanbul deplasmanından en az bir puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbol tutkunları karşılaşmanın yayın bilgilerini ve takımların kadrolarını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırıyor. Hakem Ali Şansalan yönetiminde oynanacak kritik doksan dakika, iki ekibin sezon sonu hedeflerini doğrudan etkileme potansiyeli barındırıyor.

Başakşehir Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliğinde oynanacak olan Başakşehir Gençlerbirliği maçı 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.30'da başlıyor. Seyircilerin beklediği karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından naklen canlı yayınla sporseverlere ulaşıyor. Hakem Ali Şansalan'ın yardımcılık görevlerini Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp üstleniyor. Ev sahibi Başakşehir kendi seyircisi önünde oyunu rakip yarı alana yıkarak gol bulmayı amaçlıyor. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise sağlam bir savunma anlayışıyla sahada kalarak hızlı hücumlarla rakip kalede tehlike yaratmayı planlıyor.

Başakşehir Gençlerbirliği maç kadroları

Başakşehir: Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Pedro, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Onyekuru, Koita

Başakşehir Gençlerbirliği maçı öncesi takımların puan durumu

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Başakşehir, ligde geride kalan 28 maçta toplam 44 puan toplayarak altıncı sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, sahasında elde edeceği galibiyetle üst sıralara tırmanışını hızlandırmayı amaçlıyor. Konuk takım Gençlerbirliği ise topladığı 25 puanla ligin 15. sırasında bulunuyor. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan başkent ekibi deplasmanda sürpriz yaparak rahat bir nefes almak istiyor. İki takımın da büyük hedefleri doğrultusunda bu maç hayati bir önem taşıyor.