Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılında gerçekleştirilecek merkezi sınavda öğrencilerin sınav performansını desteklemeye yönelik yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

Başvurular e-Okul üzerinden başladı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre LGS başvuruları 23 Mart itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru süreci 10 Nisan’a kadar devam edecek.

Velilerden onay şartı aranacak

Bu yıl ilk kez uygulanacak beslenme paketi için velilerin onayı zorunlu olacak. e-Okul üzerinden yapılacak başvuru sırasında velilere paket içeriği detaylı şekilde sunulacak.

Veliler, çocuklarının bu hizmetten yararlanıp yararlanmayacağına karar verecek ve ayrıca paket içerisindeki ürünlerin tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına dair beyan verecek.

Beslenme paketinde neler var?

Alanında uzman isimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan beslenme paketinde öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılayacak ürünler yer alıyor. Paketin içeriği şu şekilde:

Kuru meyveli yulaf bar,

Kuru üzüm,

Ceviz,

Su

Yeni uygulama ile öğrencilerin sınav arasında kısa sürede enerji depolayarak ikinci oturuma daha hazır girmeleri hedefleniyor.

Özel gereksinimli öğrencilere ek süre

MEB, özel gereksinimli öğrenciler için de ek düzenlemeler yaptı. Görme yetersizliği bulunan öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç duyan adaylar için Rehberlik ve Araştırma Merkezleri aracılığıyla gerekli önlemler alınacak. Bu öğrenciler sınava ayrı salonlarda girecek ve kendilerine ek 20 dakika süre tanınacak.

LGS 14 Haziran’da yapılacak

8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav 14 Haziran’da iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Birinci oturum: Saat 09.30’da başlayacak. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum: Saat 11.30’da başlayacak. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak.

İki oturum arasında ise 45 dakikalık mola verilecek ve bu sürede beslenme paketleri dağıtılacak.

Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak

LGS sonuçları 10 Temmuz’da MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Aynı gün liselere yerleştirmeye esas kontenjan tabloları da yayımlanacak. Tercih süreci ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.