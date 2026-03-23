Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan finansal okuryazarlık dersi, yarın ülke genelindeki tüm okullarda ilk ders saatinde uygulanacak. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için ortak şekilde işlenecek derste, bütçe planlamasından dijital dolandırıcılık yöntemlerine, yasa dışı bahis ve sanal kumarın oluşturduğu risklerden kaynakların verimli kullanımına kadar birçok başlık ele alınacak.

Hayat boyu kullanılacak beceri olarak ele alınıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında finansal okuryazarlık, yalnızca teorik bir bilgi alanı olarak değil, öğrencilerin günlük yaşamlarında ve gelecek süreçlerinde yararlanacağı temel bir beceri olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA), öğretmenler ve idareciler için ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çeşitli dijital içerikler ve ders planları hazırlandı.

İlk ders saati ortak içerikle işlenecek

Yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilerin finansal okuryazarlık konusunda farkındalık ve bilinç düzeylerinin artırılması hedefleniyor. Bu nedenle yarın, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda birinci ders saati finansal okuryazarlık temasıyla gerçekleştirilecek. Dersin, öğretmenlerin branşına bakılmaksızın tüm sınıf seviyelerinde uygulanabilmesi için yaş gruplarına uygun planlama ve materyaller EBA’da yayımlandı.

Dijital riskler ve ekonomik bilinç öne çıkacak

Ders içeriğinde, dijital platformların yaşamı kolaylaştıran yönlerinin yanı sıra beraberinde getirdiği tehditlere de dikkat çekilecek. Özellikle kötü niyetli kişilerce kullanılan yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri, yasa dışı bahis ve sanal kumarın oluşturduğu riskler öğrencilere anlatılacak. Bunun yanında bütçe oluşturma, harcamaları planlama ve mevcut kaynakları etkili kullanma gibi konular üzerinden ekonomik bilinç kazandırılması amaçlanıyor.

İçeriklere EBA üzerinden erişilebilecek

Finansal okuryazarlık dersine ilişkin plan ve materyallere, EBA’nın dijital teknolojiler başlığı altında yer alan ilgili bölüm üzerinden ulaşılabiliyor.