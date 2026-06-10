Türkiye genelindeki yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi, 13 Haziran'da iki oturum halinde düzenlenecek olan LGS merkezî sınavına katılacak. Sınav heyecanının hemen ardından gözler, e-Okul üzerinden açılacak olan tercih ekranına ve okulların kontenjan listelerine çevrilecek. Geleceklerini şekillendirecek olan öğrenciler, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda adımlarını belirleyecek. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında ise adayların tercih yapabilmesi için aşması gereken asgari bir puan sınırının bulunup bulunmadığı geliyor. Liselerin en düşük kaç puanla öğrenci kabul edeceği ve yerleştirme sistemine dair teknik detaylar, kılavuz bilgileriyle netlik kazandı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

LGS BARAJ PUANI VAR MI, 2026 LİSE BARAJ PUANI KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan başvuru ve uygulama kılavuzuna göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih yapabilmek için belirlenen herhangi bir baraj puanı bulunmuyor. Sınava giren tüm öğrenciler, aldıkları puan kaç olursa olsun merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için tercih listesi oluşturma hakkına sahip oluyor. Dolayısıyla sistemde "baraj puanı" adı altında bir engelleme yer almıyor.

Adaylar, aldıkları puanın yanı sıra asıl olarak başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak lise tercihlerini şekillendiriyor. Sınav puanı hesaplanmayan veya merkezî yerleştirmeyle bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise adrese dayalı yerleştirme (yerel yerleştirme) yöntemiyle eğitim öğretim hayatlarına devam edebiliyor. Bu yerel yerleştirme sürecinde de öğrencilerden herhangi bir taban puan şartı aranmıyor.

LİSELER EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA ALIYOR, LGS TABAN PUANLARI NASIL BELİRLENİR?

Liselerin en düşük kaç puanla öğrenci kabul edeceği konusu, her yıl öğrencilerin tercih eğilimlerine ve sınavın genel zorluk derecesine göre değişiyor. MEB, 2026 yılına ait güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleri ancak ilk yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra kamuoyuyla paylaşıyor. Bu nedenle adaylar, temmuz ayında başlayacak olan tercih döneminde e-Okul sisteminde yer alan bir önceki yılın taban puanlarını ve başarı sıralamalarını referans kabul ederek listelerini hazırlıyor. Öğrenciler, sistem üzerinden il, ilçe ve okul türü filtrelemeleri yaparak hedefledikleri okulların geçmiş yıllardaki en düşük alım puanlarına ulaşıyor.

2026 LGS SONUÇLARI VE TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının ilan edileceği tarih MEB takvimi ile resmiyet kazandı. 13 Haziran'daki sınavın ardından dijital ortama aktarılacak olan sonuç belgeleri, 10 Temmuz tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrencilere geçmiş yıllarda olduğu gibi herhangi bir sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmiyor, tüm süreç dijital platformlar üzerinden yürütülüyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aynı gün tercihlere esas teşkil edecek kontenjan tabloları da ilan ediliyor. Yerleştirme sonuçları ve okullarda boş kalan kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta açıklanıyor.