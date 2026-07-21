İlkokul kayıtları 2026 başladı mı, 1. sınıf okul sorgulama nasıl yapılır, okula başlama yaşı kaç aylık oldu gibi sorgular arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları.

Yaz tatilinin ortalarına geldiğimiz şu günlerde, çocukları ilk kez okulla tanışacak aileler büyük bir tatlı telaş yaşıyor. MEB, yeni eğitim dönemi için çalışma takvimini tüm illere gönderdi ve uyum haftasından ilk ders ziline kadar tüm detaylar netleşti. Özellikle birinci sınıf ve anaokulu öğrenci kayıt süreci, velilerin şu sıralar internette en çok yanıt aradığı başlıkların başında geliyor. "Çocuğum adrese dayalı hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtını arayan veliler, e-Devlet okul sorgulama işlemlerini adım adım öğrenmek istiyor. Üstelik bu yıl okula başlama ay sınırlarında dikkat edilmesi gereken kritik detaylar var. Kimi yaş grupları için okula başlamak yasal bir zorunlulukken, kimi aylardaki çocuklar veli dilekçesiyle bu süreci bir yıl erteleyebiliyor.

2026-2027 İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf kayıt süreci temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla resmen başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da velilerin okul okul gezerek kayıt yaptırmasına gerek kalmadı. Sistem tamamen dijital ve otomatik işliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün MERNİS veri tabanı referans alınarak, çocukların kayıtları ikametgah adreslerine en yakın devlet okuluna e-Okul sistemi üzerinden doğrudan yapıldı.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? e-DEVLET ADRESE GÖRE KAYIT SORGULAMA

Otomatik yerleştirme sisteminin ardından ebeveynlerin en çok merak ettiği konu "Çocuğum hangi okula yerleşti?" sorusu oldu. Bu bilgiye ulaşmak oldukça pratik. e-Okul platformu ya da e-Devlet kapısı üzerinden çocuğunuzun T.C. kimlik numarası ve istenen diğer temel bilgileri girerek okul sorgulaması yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda, öğrencinin adrese dayalı olarak hangi ilkokula veya okul öncesi kuruma kaydedildiğini anında görebilirsiniz.

2026 YILI 1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ? İLKOKULA KAÇ AYLIKLAR BAŞLIYOR?

Okula başlama yaşı, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de velilerin kafasını en çok karıştıran detaylardan biri. Türkiye'de ilkokul birinci sınıfa başlama şartı, o yılın eylül ayı sonu dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran tüm çocukların ilkokul birinci sınıfa kaydı zorunlu olarak yapılıyor.

Ancak sistem velilere bazı esneklikler de tanıyor. Eğer çocuğunuz 69, 70 veya 71 aylıksa ve henüz birinci sınıf için hazır olmadığını düşünüyorsanız, okul idaresine vereceğiniz yazılı bir dilekçe ile kaydı bir yıl erteleyebilir ya da çocuğu anaokuluna yönlendirebilirsiniz. Üstelik kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almayan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik hakkı tanınıyor.

Öte yandan, çocuğu 66, 67 ve 68 aylık olan veliler de yazılı talepte bulunmaları halinde çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebiliyor. Fakat 72 ayını dolduran çocuklar için artık hiçbir erteleme şansı bulunmuyor. Bu yaş grubu için eğitim kesinlikle zorunlu tutuluyor ve sağlık raporu gibi belgeler erteleme için geçersiz sayılıyor.

HANGİ YAŞ GRUPLARI İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU DEĞİL?

İlkokul eğitiminin dışında kalan okul öncesi kurumlar için de yaş sınırları netleşti. Buna göre;

Kreş: 0-36 ay arası çocuklar. (Zorunlu değildir)

Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir) Yaz tatili uzatıldı mı? Yaz tatili 4 ay mı oldu? Okullar ne zaman açılacak 2026? İçeriği Görüntüle

Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

İLKOKUL 1. SINIF KAYDI İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Otomatik yerleştirme sonrasında okulların öğrenci dosyasını oluşturabilmesi için bazı evraklar talep ediliyor. Birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için velilerin hazırlaması gereken belgeler şunlar:

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kayıt/bilgi formu (Kayıt hakkı kazanılan okuldan alınacak),

İsmi aday kayıt listesinde bulunmayanlar için yerleşim yeri belgesi (Nüfus müdürlüğünden alınacak),

İki top A4 fotokopi kâğıdı.

2026-2027 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayınlanan takvime göre, öğretmenlerin mesleki eğitimleri 1 Eylül Salı günü başlıyor. Birinci sınıfa ve okul öncesi eğitime yeni başlayacak öğrencilerin okullarına alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında özel uyum eğitimleri düzenlenecek. Tüm sınıf kademeleri için birinci dönem zili ise 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler için yorucu geçecek olan ilk dönem maratonu, 22 Ocak 2027 Cuma günü verilecek karnelerle tamamlanacak.