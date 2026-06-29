Yükseköğretim kurumlarındaki haklarını azami süreyi doldurduğu için kaybeden, okulu bırakan ya da kaydını hiç yaptırmayanlar için hazırlanan kanun teklifinin kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Taslak metni üzerindeki teknik incelemeleri tamamlayan parti kurmayları, yeni düzenlemeyle çok sayıda kişiye üniversite kapılarını yeniden açmayı planlıyor. Başvuru şartlarından muafiyet durumlarına kadar pek çok ayrıntıyı barındıran bu yeni hamle, gözleri YÖK ve TBMM cephesinden gelecek resmi açıklamalara çeviriyor. Peki, yeni öğrenci affından kimler yararlanacak? Muafiyet şartları neler olacak? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK VE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Üniversitelerdeki haklarını kaybeden kişilerin mağduriyetini gidermek amacıyla hazırlanan yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki mesaisi yakından takip ediliyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, taslak metin üzerindeki teknik çalışmalar tamamlandı. Kanun teklifinin çok kısa bir süre içinde resmi olarak TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklif Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp kabul edildikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra tamamen yasalaşacak.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Hazırlanan yeni düzenleme temel olarak iki farklı grubu kapsama alıyor. İlk grupta, 2022 yılında yürürlüğe giren Geçici Madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrenciler bulunuyor. İkinci grupta ise 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana kendi isteğiyle kaydını sildirenler dahil, her ne sebeple olursa olsun yükseköğretimle ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar yer alıyor. Düzenleme; hazırlık sınıfları dahil olmak üzere intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAMIYOR VE KİMLER KAPSAM DIŞINDA KALACAK?

Düzenlemeden belirli suçlardan hüküm giyenler kesinlikle faydalanamıyor. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu imal veya ticareti suçlarından mahkum olanlar kapsam dışında kalıyor. Ayrıca sahte belge nedeniyle üniversite kaydı iptal edilenler ile terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu'nca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği, mensubiyeti veya irtibatı tespit edilenler bu haktan yararlanamıyor.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yasadan faydalanmak isteyenlerin, kanun TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna şahsen başvurması gerekiyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ders başı yapıyor. Düzenleme askerlik görevini yapan yükümlüleri de unutmuyor. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte silah altında olanlar, terhis oldukları tarihten itibaren iki ay içinde başvuru yaptıkları takdirde aynı haklardan tamamen yararlanıyor.