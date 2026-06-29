Yabancı dil yeterliliğini belgelemek için sınavda ter döken binlerce adayın beklediği ilk adım atıldı. Sınavın hemen ardından erişime açılan İngilizce ve Almanca soru kitapçıklarını inceleyen katılımcılar, doğru ve yanlışlarını kontrol ederek puan hesaplamasına koyuldu. Sınav performansını değerlendiren adaylar, UDSP yabancı dil yeterlilik sınavı sonuçları 2026 yılı takvimine odaklandı. Öğrenciler, "Puanlar hangi gün ilan edilecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2026 UDSP SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI MI?

Sınavın tamamlanmasıyla birlikte MEB, adayların heyecanla beklediği dokümanları paylaştı. Katılımcılar; İngilizce A ve B kitapçıkları ile Almanca A ve B kitapçıklarının cevap anahtarlarına Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Adaylar, bu ekranı kullanarak işaretledikleri şıkları kontrol ederek ve tahmini puanlarını anında hesaplayabiliyor.

2026 UDSP YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevapların incelenmesiyle birlikte tüm dikkatler sonuç ekranına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Plana göre 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları, 20 Temmuz Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. Katılımcılar, o tarihte Bakanlığın resmi iletişim kanallarına girerek kesin puanlarını öğrenebilecek.