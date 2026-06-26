Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) takviminde yılın en kritik virajına girildi. Dönem içinde FF notu aldığı dersleri temizlemek isteyenlerin yanı sıra not ortalamasını yükseltmeyi hedefleyen öğrenciler de tüm hazırlıklarını yaz okulu sınavına göre planlıyor. Ağustos ayında tek oturum üzerinden yapılacak sınava sayılı günler kala okurlar, "2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi", "yaz okulunda kimler üstten ders alabilir" ve "AÖF başarı notu nasıl hesaplanır" sorgularına yanıt arıyor. Özellikle sınavdan alınan puanın dersi geçme notuna yüzde 100 etki edecek olması, öğrencilerin çalışma temposunu artırıyor. İşte AÖF yaz okulu sınavına dair bilinmesi gereken her şey...

2026 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi, yaz okulu sınav tarihi için takvimi netleştirdi. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde tek oturum halinde gerçekleşecek. Yaz okuluna kayıtlarını tamamlayan ve ders seçimlerini yapan öğrenciler, bu tarihte sınav salonlarındaki yerini alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİRECEK?

Yaz okulu, sadece eğitim sürecini hızlandırmak değil notunu yükseltmek isteyenlere de önemli bir fırsat sunuyor. Güz ve bahar dönemlerinde aldıkları derslerden FF harf notu ile başarısız olan öğrenciler bu dersleri yaz okulunda yeniden alabiliyor. Ancak sınava sadece dersten kalanlar girmiyor. Genel not ortalamasını yukarı çekmek isteyenler; CD, DC ve DD gibi koşullu geçtikleri dersleri de tekrar seçebiliyor. Üstelik daha önce hiç alınmayan ya da üst döneme ait dersleri alarak okulunu erken bitirmek isteyen öğrenciler de yaz okulu sınavında ter dökebiliyor.

AÖF YAZ OKULU DERS GEÇME NOTU KAÇ, NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı puanının en az 35 olması gerekiyor. Normal dönemlerde ara sınavın yüzde 30'u ve dönem sonu sınavının yüzde 70'i alınarak hesaplanan başarı notu, yaz okulunda büyük bir farklılık gösteriyor. Yaz okulunda vize veya final ayrımı bulunmuyor, tüm müfredattan tek bir sınav yapılıyor. Bu sebeple 22 Ağustos'ta yapılacak sınavın sonucunda alınan not, "Başarı Notu"na yüzde 100 oranında etki ediyor. Öğrencilerin dersi geçebilmesi için bu sınavdan en az 35 puan alması şart.