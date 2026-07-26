ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı başvuruları 23 Temmuz 2026 günü saat 14.30 itibarıyla erişime açıldı. Spor fakültelerinde eğitim almayı hedefleyen adaylar, ÖSYM kılavuzunda belirtilen adımları takip ederek işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurunun tamamlanması için sistem onayının alınması ve sınav ücretinin yatırılması şart koşuluyor.

2026 ÖZYES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

23 Temmuz 2026 saat 14.30'da başlayan 2026-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Adayların başvurularını belirlenen bu zaman aralığında tamamlaması gerekiyor.

ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 ÖZYES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını bireysel tamamlayabiliyor.

Başvurunun geçerli sayılması için işlem sonunda ekranda “Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir.” uyarısının görüntülenmesi ve sınav ücretinin zamanında yatırılması gerekiyor. Sınav ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

2026 ÖZYES SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE SINAV NE ZAMAN?

ÖSYM kılavuzundaki bilgilere göre 2026-ÖZYES sınav ücreti 2.250,00 TL olarak açıklandı. 2026 ÖZYES sınavları ise 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.