13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde ve yurt dışında 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla yapılacak LGS için tüm hazırlıklar tamamlandı. Adaylar bir yandan son tekrarlarını yaparken bir yandan da sınav puanlarını öğrenip tercih listelerini hazırlayacakları dönemi bekliyor. MEB'in duyurduğu takvim doğrultusunda sınav sonuçlarının ilanı, okulların kontenjan tabloları, LGS tercih işlemleri ve hemen ardından başlayacak olan nakil süreci kesinleşti. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, 13 Haziran'da yapılacak olan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edecek. Öğrenciler sınav puanlarını öğrendikleri gün, liselerin güncel kontenjan tablolarını da bakanlığın sistemi üzerinden görecek.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adayların lise tercihlerini yapacağı tarihler 13-24 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Öğrenciler bu on bir günlük süre zarfında puanlarına ve açıklanan okul kontenjanlarına bakarak tercih listelerini sisteme girecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih dönemi bittikten sonra öğrencilerin hangi liselere kayıt hakkı kazandığı 5 Ağustos 2026'da duyurulacak. Bakanlık aynı gün okullarda boş kalan kontenjanları da listeleyecek ve böylece kesin kayıt işlemleri başlayacak.

LGS 1. VE 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk aşamada herhangi bir okula yerleşemeyen veya kazandığı lisesini değiştirmek isteyen adaylar nakil sürecinde yeniden başvuru yapacak. Birinci ve ikinci nakil tercihleri ile bu yerleştirmelerin sonuç işlemleri 5 Ağustos ile 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Öğrenciler bu süreçte boş kalan kontenjanlara göre yeniden tercih şansı bulacak.