Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 27 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak tercih başvurularının ardından, gözler Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak yerleştirme sonuçlarına çevrildi. MEB'in yayımladığı 2026 yılı tercih ve yerleştirme takvimine göre, LGS tercih sonuçları ile okulların boş kontenjan bilgileri meb.gov.tr ve e-Okul sistemleri üzerinden ilan edilecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek ve bu açıklamanın hemen ardından liselerdeki boş kontenjanlar için 1. ve 2. nakil tercih süreçleri başlatılacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitecek? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 LGS yerleştirme ve nakil takvimi...

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamında yapılan tercih işlemlerinin ardından öğrencilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar aynı tarihte ilan edilecek. Öğrenciler bu tarihte hangi okula yerleştiklerini öğrenebilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Lise tercihleri, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Öğrencilerin tercih işlemlerini bu tarih ve saate kadar tamamlaması gerekiyor.

Tercih süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme işlemleri MEB tarafından değerlendirilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Öğrenciler lise yerleştirme sonuçlarını, Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "meb.gov.tr" ve "e-okul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihi bilgileriyle sisteme giriş yaparak kazandıkları liseyi sorgulayabilecek.

LGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2026 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS yerleştirme ve nakil takvimi şu şekilde işleyecek:

13 - 27 Temmuz 2026: Tercih döneminin devam etmesi

5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

5 - 7 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları

10 Ağustos 2026: 1. nakil sonuçlarının açıklanması

10 - 12 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları

14 Ağustos 2026: 2. nakil sonuçlarının açıklanması

17 - 26 Ağustos 2026: Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe nakil komisyonu başvuruları

28 Ağustos 2026: Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması

31 Ağustos - 3 Eylül 2026: Yatılılık başvurularının alınması

4 Eylül 2026: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-Pansiyon kayıtları

LGS TERCİHLERİ HANGİ GRUPLARDA, KAÇ OKUL YAPILABİLİR?

Adaylar tercih döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava giren ve puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması gerekiyor. Bu ekrandan tercih yapılmaması durumunda merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Yerel yerleştirmede öğrenciler, ilk 3 okulu kendi kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek. Aynı okul türünden Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi olmak üzere en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar ekranından ise en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Böylece öğrenciler toplamda 20 okul tercihi yapabilecek.

E-OKUL TERCİH EKRANINDAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Tercih ekranında renkler, okulların kayıt alanına göre konumunu gösteriyor.

Yeşil: Kayıt alanında bulunan okulları gösterir.

Mavi: Komşu kayıt alanında bulunan okulları gösterir.

Kırmızı: Diğer kayıt alanlarında bulunan okulları gösterir.

2026 LGS KONTENJAN DAĞILIMI

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Okul türlerine göre kontenjan dağılımı şu şekilde:

Anadolu Liseleri: 60 bin 886

Fen Liseleri: 38 bin 700

Sosyal Bilimler Liseleri: 9 bin 210

Anadolu İmam Hatip Liseleri: 43 bin 706

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: 46 bin 397

Toplam: 198 bin 899

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE PUAN EŞİTLİĞİ OLURSA NEYE BAKILACAK?

Merkezi yerleştirmede puan eşitliği olması durumunda öğrenciler arasında belirli kriterlere göre sıralama yapılacak. Puan eşitliğinde sırasıyla şu ölçütler dikkate alınacak:

-Okul Başarı Puanı üstünlüğü

-8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı

-7. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı

-6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı

-Özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı

-Tercih önceliği

-Doğum tarihi

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak.

Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.

ROTA MAARİF TERCİH ROBOTU NEDİR?

Bakanlık, öğrenci ve velilere LGS tercih sürecinde destek olmak amacıyla Rota Maarif platformunu 10 Temmuz'da erişime açtı.

Rota Maarif, öğrencilerin puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda kendilerine uygun okulları filtrelemelerine olanak tanıyor. Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları ve kontenjan durumu yer alıyor.

Kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan ve pansiyon durumu gibi kriterlere göre sorgulayabiliyor.

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