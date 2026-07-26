Beşiktaş, Darwin Nunez ve Mohamed Salah gibi isimleri kadrosuna katmayı planlarken; Galatasaray, Yusuf Akçiçek ve Kevin De Bruyne hamlelerini hızlandırdı. Fenerbahçe ise golcü arayışında ibreyi Richarlison ve Guirassy'ye çevirdi. Trabzonspor yeni isimleri kampa yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE KİMLERİ HEDEFLİYOR?

İspanyol basını, Beşiktaş'ın Darwin Nunez'i kiralamak için görüşmeleri sürdürdüğünü ve yarışta avantajlı konumda bulunduğunu yazdı. Oyuncunun durumu için haberlerde “Şimdilik geleceği siyah-beyaz görünüyor” ifadeleri kullanıldı. Yönetim, savunmanın soluna takviye yapmak adına Eintracht Frankfurt'tan Arthur Theate'ı listesine aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun olumlu rapor verdiği Belçikalı stoperle resmi temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Serdal Adalı'nın son teklifi sunduğunu açıkladığı Mohamed Salah için ise karar sırası Mısırlı yıldıza geçti. Kulüp, Salah'ı kadroya katarak uzun süredir ilgilendiği Sırp golcü Dusan Vlahovic'i de takıma gelmeye ikna etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HANGİ OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYOR?

Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i kiralamak için kulübüyle masaya oturdu. Genç stoperin Türkiye'ye dönmek istemesi ve Suudi ekibinin olumlu yaklaşımı süreci hızlandırdı. On numara arayışındaki sarı kırmızılılar, Real Madrid'den Brahim Diaz'ı listesine ekledi. Bu transferde İspanyol devinden gelecek karar belirleyici olacak.

Menajerler, Napoli'den ayrılmak isteyen Kevin De Bruyne'yi yönetime önerdi ve sarı kırmızılılar bu seçeneği masaya yatırdı. Kulübün gündemindeki bir diğer isim Bruno Fernandes için ise Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo devreye girdi. Ronaldo'nun kendi yönetiminden Fernandes'i istemesi üzerine vatandaşını ikna etmek için bizzat uğraştığı belirtildi.

FENERBAHÇE KİMLERİ KADROSUNA KATACAK?

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Tottenham'dan Richarlison'u hedefleri arasına koydu. Juventus'un da ilgilendiği tecrübeli forvet için sarı lacivertliler ekonomik gücünü seferber edecek. Kulübün ilgilendiği bir diğer golcü Watkins için kulübü Aston Villa en az 47 milyon avro bonservis bedeli istiyor.

Yönetim, Serhou Guirassy ile yeniden görüşerek 30 yaşındaki Gineli golcüyle prensipte el sıkıştı. Bu transferin tamamlanması için Borussia Dortmund ile 35 milyon avro karşılığında anlaşma ihtimali bulunuyor. Savunmada Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı Alanyaspor'dan sol ayaklı stoper Ümit Akdağ ile temaslar başladı. Elindeki 2003 öncesi doğumlu oyunculardan birini göndermek zorunda olan kulüp, Suudi Arabistan'dan talipleri bulunan Nelson Semedo'yu satıp sağ bek transferi yapmayı tasarlıyor.

TRABZONSPOR KİMİ TRANSFER EDECEK?

Trabzonspor, Midtjylland takımında forma giyen Şilili yıldız Dario Osorio için yaptığı teklifi bonuslar ekleyerek yükseltmeyi planlıyor. Bordo mavili ekip bu transferi hafta içinde bitirip oyuncuyu Avusturya kampına ulaştırmayı hedefliyor.