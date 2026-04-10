Ağrı’da 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada yargılama süreci devam ediyor.

2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan küçük Leyla’ya ilişkin davada, mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yargıtay beraat kararlarını bozmuştu

Daha önce görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Bozma kararının ardından dosya yeniden ele alınırken, dava süreci baştan değerlendirmeye alındı.

Bu kapsamda yapılan ilk duruşmada önemli bir gelişme yaşanmış ve sanık amca Yusuf Aydemir tutuklanmıştı.

Tutuklu sanığın cezaevindeki durumu devam ediyor

Mahkeme heyeti, son duruşmada sanık Yusuf Aydemir hakkında “kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği” kanaatine vardı. Ayrıca kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Öte yandan, Türkiye’ye dönen anne Şükran Aydemir’in yeniden dinlenmesine hükmedildi. Anne Aydemir’in bir sonraki duruşmada ifade vermesi bekleniyor.

Tanık ifadeleri dikkat çekti

Duruşmada dinlenen tanıklardan AFAD personeli Ahmet Erdoğan, suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Olaydan önce de sonra da burada değildim, Ardahan’daydım. İfademde her şey mevcut. Olayla yakından ya da uzaktan herhangi bir alakam yoktur.

Ses kaydındaki kişinin ben olmadığını özellikle belirtmek isterim. ‘Ses çıkarmayın, öldürür’ diyen kişi de ben değilim. Olayla ilgili bildiğim bir şey yoktur, aileyi de tanımıyorum.”

Sanığın oğlundan dikkat çeken açıklama

Sanık Yusuf Aydemir’in oğlu Umeyir Aydemir de duruşmada ifade verdi. Olay tarihinde küçük yaşta olduğunu belirten Umeyir Aydemir, şu sözleri dile getirdi:

“Babam için geldim. Olayın yaşandığı zamanı hatırlamıyorum, çünkü o dönem 3 yaşındaydım. Bana kimse konuşmam için baskı yapmadı. Evimizde de Leyla ile ilgili herhangi bir konuşma geçmedi.”

“Suçsuzum” savunması

Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ise suçlamaları kabul etmedi. Olay günü yaşananları anlatan Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin aşağıya doğru gittiğini gördüm. Jandarmaya ‘sağ mı’ diye sordum, bana ‘ölmüş’ dediler.

O sırada sağ olduğunu sanıyordum. Telefon meselesini tam hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum.”

Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti

Dava kapsamında yargılanan diğer sanıklar Ayşe Artam, Besim Sürdün, Hatun Dursun ve Yıldırım Artam da mağdur olduklarını belirterek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Mehmet Ali Aydemir ise daha önce cezaevinde kaldığını hatırlatarak, “18 ay cezaevinde kaldım, suçsuz yere yattım. Adalet istiyorum” dedi.

Duruşma 11 Haziran’a ertelendi

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi için duruşmayı 11 Haziran tarihine erteledi. Yeni celsede özellikle anne Şükran Aydemir’in ifadesinin davanın seyrine etki etmesi bekleniyor.