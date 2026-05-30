Kurban Bayramı için açıklanan 9 günlük tatilin bitimine sadece iki gün kaldı, dönüş yolculuğu ise şimdiden başladı. Karadeniz Bölgesi’nden İstanbul ve batı illerine dönüşe geçen vatandaş, Karabük-Gerede kara yolundaki Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Gün içinde başlayan ve gece yarısı da devam eden trafik yoğunluğu kameralara da yansıdı. Özellikle 21 ilin bağlantı güzergahında bulunan ve kuzeyin ulaşımının can damarları arasında yer alan noktaların başında gelen bin 325 rakımlı Kemikli rampalarında, binlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce kıvrımlı yolda ilerleyen araçların farları, deyim yerindeyse gecenin karanlığında yeryüzünü yıldızlar gibi parlattı.

Yetkililer sürücüleri uyardı

Sabah saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde de devam eden trafik yoğunluğu dron kameralarla da görüntülendi. Araç kuyruklarının kilometrelerce uzanması ise şaşkınlık yarattı. Bölgede teyakkuz halinde görev yapan trafik birimleri ise ulaşımın aksamaması ve güvenle hareket etmesi için denetimlerini artırdı ve güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bayram tatilinin dönüş yolculuğunun son güne kadar aynı hızla devam etmesinin beklendiği ifade edilirken; Yetkililer sürücüleri; hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyarıyor.