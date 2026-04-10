Adaylar için başvuru pencereleri Nisan ayında açılıyor. İlk kez girecekler ile derslerden kalanlar için farklı takvim uygulanacak. Başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınıyor. Sınav yerleri ve oturum saatleri daha sonra ilan edilecek. Hazırlık yapanlar için takvim belli, şimdi plan yapma zamanı.

Mali Müşavirlik Sınavı Ne Zaman ve Başvurular Nasıl Yapılacak?

2026/2 dönemi SMMM sınavı tek gün olarak 25 Temmuz'da yapılacak. Yeminli mali müşavirlik sınavları ise 19-28 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Başvuru tarihleri aday durumuna göre ayrılıyor:

SMMM ilk kez katılacaklar: 13 Nisan - 8 Mayıs

SMMM tekrar katılacaklar: 12 - 19 Haziran

YMM ilk kez katılacaklar: 1 Haziran - 3 Temmuz

YMM tekrar katılacaklar: 13 - 31 Temmuz

İlk kez başvuran SMMM adaylarının 8 Mayıs'a kadar stajdan sayılan hizmetlerini veya kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor. YMM için bu şart 3 Temmuz tarihi. Eksik evrak veya süre, başvuruyu geçersiz saydırıyor. Ön başvurular TEOS üzerinden yapılıyor, ardından belge yükleme ve ücret adımları tamamlanıyor.

Sınav programı ve salon bilgileri TÜRMOB tarafından sınavdan yaklaşık 2-3 hafta önce duyuruluyor. Adaylar sınav giriş belgelerini yine TEOS'tan alacak.

SMMM Sınavına Kimler Girebilir ve Hazırlıkta Ne Önemli?

Mali müşavirlik sınavına girebilmek için hukuk, iktisat, işletme, maliye ve muhasebe bölümlerinden mezuniyet ve tamamlanmış staj şartı aranıyor. Staj süresi fiilen bitmeden başvuru kabul edilmiyor.

Hazırlıkta öne çıkan dersler:

Finansal Muhasebe

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Denetim

Vergi Mevzuatı ve Uygulaması

Huk (Ticaret, Borçlar, İş)

Meslek Hukuku ve Etik

İkinci dönem SMMM sınavı için 3 aylık yoğun bir çalışma penceresi var. Özellikle vergi mevzuatı ve finansal raporlama standartlarındaki güncellemeler sorularda belirleyici oluyor. Tekrar girecek adaylar için Haziran başvurusu kritik, ders seçimi yaparken önceki dönem başarısız olunan alanlara öncelik vermek puan avantajı sağlıyor.

YMM sınavı ise 10 gün sürecek geniş bir maraton. Ankara merkezli sınavda her ders ayrı gün yapılıyor, bu da konu tekrarı için zaman tanıyor.

Özetlemek gerekirse mali müşavirlik sınavı ne zaman sorusunun cevabı net: SMMM için 25 Temmuz, YMM için 19-28 Eylül. Başvuru tarihlerini kaçırmamak ve staj tamamlama şartını kontrol etmek, bu dönem ruhsat almak isteyenler için en önemli adım.