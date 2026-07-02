Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite ve rekabet artıyor. Sezonu 6.sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesislerinde başladı. Sağlık kontrolünden geçen Göztepeli futbolcular, 2026-2027 sezonuna merhaba dedi. Yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla teknik direktör Stanimir Stoilov yeni sezonda ilk düdüğü çaldı. Sarı-kırmızılılar, dün gerçekleşen antrenmanda takımın enerjisi ve pozitifliği dikkat çekti. Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, düz koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleşti.

“Ege takımlarında büyük dayanışma”

Göztepe Spor Kulübü’nün geniş kadrosu dikkat çekerken yabancı oyuncuların bolluğuna yönelik hamlelerin yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler kulüpler birliği ile görüşerek 10+4 yabancı kuralı için görüşlerini bildirdi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Göztepe Spor Kulübü ile Muğlaspor arasında bugün protokol anlaşması yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan futbolcular Muğlaspor’da oynayacak. Böylelikle Göztepe’nin oyuncuları hem gelişim sağlayacak hem de Muğla ekibini destek sağlayacak.

“Göztepe-Muğlaspor protokolü”

Ege takımları protokolde anlaşırsa işbirliği anlaşması resmi olarak imzalanacak. Göztepe genç yabancılarını oynatma fırsatını yakalayacak. Salem, Sabra ve U19 takımındaki bazın oyuncuların Muğlaspor’da oynaması bekleniyor. Göztepe’nin şampiyon U19 takımı önümüzdeki sezon Avrupa’da ülkemizi temsil edecek. Genç oyuncularında Ege temsilcisinde gelişim göstermeleri bekleniyor. Göztepe Spor Kulübü ile Muğlaspor arasında imzalanacak olan protokolde Başkan Mehmet Sepil’in önemli rol ve görevi bulunuyor.

“Muğlalı Başkan Sepil’in rolü”

Başkan Sepil’in Muğlalı olması ve Ege takımına karşı duyduğu sempati sayesinde iki takım arasında diyalog ve iletişim sürekli devam ediyor. Başkan Sepil, ekonomik ve finansal sıkıntılarla boğuşan Muğlaspor’a maddi destekler sunarak takımın 1.Lig’e çıkmasında destek oldu. Elazığspor ile final oynayan Ege ekibi şampiyon olarak bir üst lige adını yazdırdı. Ege takımları arasında büyük dayanışma olacak. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in aile köklerinin Muğla'ya uzanması ve şehrin kültürel, sosyal ve coğrafi konumuna duyduğu hayranlık dikkat çekiyor. Göztepe Spor Kulübü ile Muğlaspor uzun zamandır görüşmelere devam ediyordu. Ege takımları arasındaki dayanışmanın örnek olması bekleniyor.