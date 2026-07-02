Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'den Ege adalarına geçmek isteyenler için yeni dönem resmen başlıyor. İZDENİZ, feribot biletlerini artık internet üzerinden tek bir noktadan satışa açtı.

"Rotanı Seç, Ege Adalarını Keşfet" sloganıyla tanıtılan bu sistemle birlikte tatil planları çok daha hızlı yapılabiliyor.

Bilet işlemleri daha kolay

Artık Ege adalarına gitmek için farklı seyahat şirketleri veya karmaşık prosedürlerle uğraşmaya gerek kalmıyor. İZDENİZ'in hayata geçirdiği 'biletizdeniz' web adresiyle bütün süreç kolaylaşıyor.

Sistem üzerinden Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Fethiye veya Ayvalık çıkışlı seferleri kolaylıkla listelenebiliyor. Sakız, Midilli, Sisam, İstanköy ve Rodos gibi popüler rotalar için bileti seçip kısa sürede işlemi tamamlayabiliyorsunuz.

Resmi ve güvenli seyahat

Hizmetin en dikkat çeken yanı, tamamen resmi ve kurumsal olarak sunulması. İZDENİZ, "İzmir İZDENİZ Turizm Seyahat Acentası" unvanıyla ve 13757 belge numarasıyla TÜRSAB'a kayıtlı bir şekilde hizmet veriyor.

Bilet satın alırken "güvenilir mi?" endişesi yaşamadan, yasal mevzuata uygun bir şekilde seyahatinizi oluşturabiliyorsunuz.

Online platformun dışında, biletlerle ilgili sorusu olan ya da farklı bilgilere ihtiyaç duyanlar 0501 535 35 35 numaralı hattı arayarak destek alabilirler.