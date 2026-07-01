Son Mühür- Sergen Yalçın'la geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, takımın teknik patronluğunu İtalyan teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu getirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10-4 kuralı nedeniyle eldeki oyuncu havuzunu nasıl değiştireceği merakla beklenen siya beyazlılarda takımdan ayrılışı kesinleşen isimler de belli oluyor.

Beşiktaş, yeni sezonda ora sahadan Salih Uçan ve beklentilerin altında kalan Kristhan Asllani'ye veda edeceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Hayal kırıklığı yaratmıştı...

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresine İtalya'nın İnter kulübünden büyük umutlarla kiralanan Asllani de yeni zeon yapılanmasında düşünülmeyen ikinci sporcu oldu.

Arnavut oyuncuyla bonservis bedeli ödenmmemiş, yıllık 750 bin avro kiralama bedeli ve 11 milyon avroluk zorunlu satın alma bedeliyle el sıkışılmıştı.

Satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Toplamda 5 sezon siyah beyazlı formayı terleten Salih Uçan 136 karşılaşmada 10 gol katkısı vermişti

Beşiktaş'ta 14'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıkan Asllani ise 2 kez gol sevinci yaşamıştı.