Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, bu sezon TFF 2.Lig’den çekildi. Türk futbolunun çınarı, altyapılarımızın lokomotifi, yetiştirdiği futbolcularla milli takıma ve Süper Lig’e gönderme başarısını gösteren İzmir temsilcisi kendi öz kaynaklarıyla örnek oldu. Altınordu’nun sportif direktörü Ozan Bilgir, sürece dair görüşlerini ve düşüncelerini ilk kez Son Mühür’e anlattı. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Bilgir, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla diyalog sürecini, altyapılara ve öz kaynaklara daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi. Türkiye’ye rol model olan Altınordu altyapı modelinin sürdürülebilir olmasında doğru bir organizasyon ve yönetim becerilerinin olduğunu belirtti.

“Başkan Seyit Mehmet Özkan üç yıl düşündü”

Bazı yatırımcılarla isim hakkından dolayı pürüzlerin ortaya çıktığını belirten Altınordu Sportif direktörü Ozan Bilgir,” TFF 2.Lig’den çekilme kararı öncelikle hemen verilmedi… Kulüp başkanımız Sayın Seyit Mehmet Özkan’ın yaklaşık 3 yıldır üzerinde düşündüğü ve kararlaştırdığı bir dönem oldu. Başkanımız, profesyonel takımı devretmek istediğini, bu toprakların çocuklarına daha fazla yatırım yapmayı, ömrünün sonuna kadar Türk sporcularına hizmet etmeyi tüm kamuoyuna açıkladı. Yatırımcı arayışlarımız uzun yıllardır devam etti. Hem biz kulüp olarak hem Altınordu Spor Kulübü Derneği’nin yöneticileri de yatırımcı arayışında yer aldı. Maalesef yatırımcı bulamadık, çıkan yatırımcıların bazıları Altınordu ismini kullanmak istemedi. İsim değiştirilmesine Başkanımız ve yöneticilerimiz olumlu bakmadı” dedi.

“Uluslararası yatırımcılarda ilgi gösterdi”

Altınordu’ya uluslarararası yatırımcıların ilgi duyduğunu, fizibilite çalışması için geç kaldıklarını söyleyen Ozan Bilgir, “İlgilenen uluslararası yatırımcılarda oldu ama Türkiye pazarına hemen dahil olmak kolay değil. Özellikle kurumsal ve uluslarararası firmalar için kısa sürede yatırımcı olamaz. Vizyoner olan yatırımcılar uzun vadede fizibilite yaparak hareket ediyor. Uluslaraarası yatırımcılar çok geç zamanda ortaya çıktı. Bazı kurumlarla pürüzler yaşandı” diye konuştu.

“Altyapılarımıza daha fazla yatırım yapacağız”

TFF 2.Lig’den çekilmeleriyle daha fazla altyapıya yatırım yapacaklarını belirten Ozan Bilgir, “Altınordu resmi hesaplarından TFF 2.Lig’den çekildiğini açıkladı. Başkanımız profesyonel futbol organizasyonlarında yer almayacağını, ülkemizdeki gençlere yatırım yapmak istediğini söyledi. Türkiye’deki genç yeteneklerin kaybolmaması için uğraşıyoruz… Doğru eğitimle yine aynı şekilde daha özveriyle altyapılarımıza daha çok yatırım yapacağız. A takımın olmadığı Altınordu’da 7-15 yaş için daha çok maddi ve manevi kaynak yaratacağız” şeklinde konuştu.

“Süper Lig’de Türk futbolculara şans verilmiyor”

Süper Lig’de Türk oyunculara şans ve fırsat verilmediği için Altınordu’nun Süper Lig’de yer almasının doğru olmadığını söyleyen Ozan Bilgir, “Altınordu’nun sürdürülebilir finansal yapısıyla gelir ve gider dengesi gözetiliyor. Biz bunu başarabilen takımlardan biriyiz… Öz kaynaklarımızdan yetiştirdiğimiz futbolcuların satış gelirleriyle yolumuza devam ettik. Sponsorluklar, yayın gelirleri TFF 1.Lig’de ekonomik yapımızda gelirimize katkı sağladı. Pandemi futbol ve spor dünyasını etkiledi. Pandemiden sonra 1.Lig’de ve Süper Lig’de yer almak istemedik. Süper Lig’deki futbolcuların bonservisleri astronomik rakamların olması, şişirilirmiş bütçelerle takımlar zarara uğruyor. Türkiye’de çok değerli genç oyuncularımız var. Kulübümüzün vizyonu ve misyonu doğrultusunda Süper Lig’de yer almamız doğru olmayacaktı. Türkiye’ye örnek olan Altınordu modeli Süper Lig’de yer alamazdı. Türk futbolunda maalesef yerli oyuncularımıza şans ve fırsat verilmiyor” dedi.

“Başarı doğru organizasyon ile gelir”

Sporda ve futbolda başarının doğru organizasyon doğru yönetim anlayışıyla olduğunu belirten Ozan Bilgir, “Türk futbolunda altyapı takımlarında doğru organizasyon ile doğru kişilerin olması gerekiyor. Spor yöneticilerinin daha vasıflı olması gerekiyor. Altınordu bağımsız bir yapıya sahip… Altınordu’da doğru bir yapıyla sürdürülebilir altyapıyı oluşturduk. Spor ahlakını ve spor kültürünü toplumumuzun tabanına yaydık. Tüm futbol dünyası ve Türk kamuoyu bütün herkes başkanın üç yıldır yatırımcı arayışı olduğunu, bu sene yatırımcı bulamadığı kulübün 2.Lig’de yer almayacağını söyledi” diye sözlerini sonlandırdı.