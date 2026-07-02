Trendyol Süper Lig'in İzmir ekibi Göztepe'de uzun yıllara dayanan futbol kariyerini noktalayan İsmail Köybaşı için kulüpten anlamlı bir paylaşımda bulunuldu. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalarken, kulüple bağını bitirmeyerek yeni dönemde farklı bir görev çerçevesinde Göztepe çatısı altında yer almayı sürdürecek.

Göztepe'den kaptana veda!

Göztepe tarafından yapılan açıklamada, "Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz. İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.