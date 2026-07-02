Süper Lig'de etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan İzmir ekibi Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde top başı yaparak sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Stoilov yönetiminde yeni döneme start verildi!

Antrenmanda futbolcular, Stanimir Stoilov ve teknik heyetin liderliğinde yoğun bir tempoyla çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların fiziksel durumları yakın takibe alınırken, sezon öncesi hazırlık programının ilk etabına da start verilmiş oldu.

İlk idmanda tempo yüksek!

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan sezonun ilk antrenmanı, ısınma hareketleri ve koşu çalışmalarıyla start aldı. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirilirken, oyuncuların yüksek tempoda çalıştığı gözlerden kaçmadı.

