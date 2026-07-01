Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlara verdiği destek ve önemle başarıdan başarıya koşuyor. İzmir BBSK’nın emektarlarından takım sporları sorumlusu Ömür Gökçepınar, emekli oldu. Eski basketbolculardan Gökçepınar, uzun yıllar İzmir basketbolunda forma giydi. 16 yıllı basketbol kariyerinde önemli başarılara imza atan Ömür Gökçepınar; Tuborg, Troy Pilsner, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkim, Gelişim Koleji, Denizgücü, Akhisar Belediyespor ve Adanaspor’da forma giydi. 16 senelik kariyerinde FIBA Europe Cup, Pan European Final-Four, Beko Basketbol Ligi, 2. Lig ve Bölgesel Lig’de oynadı.

“Potada bir ömür geçti”

İzmirli sporcu Gökçepınar, uzun yıllar İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına İzmir BBSK adına imza atan Gökçepınar, iletişim ve organizasyon becerileri ile dikkat çekti. İzmir BBSK, kulübün emektar yöneticisine tören düzenledi. Törene Kulüp Başkanı Berkhan Alptekin, Genel Sekreter Özgür Pehlivan, kulüp personeli ve antrenörler katıldı. Gökçepınar’a kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, yeni yaşamında sağlık, mutluluk ve huzur dilekleri iletildi. Kendini basketbola ve spora adayan Ömür Gökçepınar, Celal Atik Spor Salonunda alkışlarla uğurlandı.

“Ömür Gökçepınar’a tören”

Sporculuk kariyerinde 1999 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ailesine katılan Ömür Gökçepınar, 2012 yılında yeniden İzmir BBSK’da görev almaya başladı. 2015 yılında antrenör olarak görev yapan Gökçepınar, 2018 yılından itibaren ise Takım Sporları Sorumlusu olarak İzmir Büyükşehir Belediyespor’da hizmet etti. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne uzun yıllar boyunca verdiği emek ve özverili çalışmalarıyla iz bırakan Ömür Gökçepınar’a, emeklilik yaşamında sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken Gökçepınar, başkana ve iş arkadaşlarına teşekkür etti.