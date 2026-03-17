Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırısı, dünyayı içne çeken dev bir krize dönüştü.

İran'ın aldığı darbelere rağmen geri adım atmayarak savaşı önce Körfez ülkelerine yayması ardından da dünyanın en önemli petrol güzergahı olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişi durduracak önlemler alması, sadece enerji değil, gıda krizini de tetiklemiş durumda.

28 Şubat sabahına 71 dolardan başlayan Brent petrolün 104 dolara kadar tırmanması nakliye masraflarını da katladı.

Milyonlarca insan için tehlike büyük...



Dünya Gıda Programı yayınladığı analizde savaşın tarafı olmamasına rağmen milyonlarca insanın açlık tehlikesi yaşayacağına dikkat çekti.

Gıda, petrol ve nakliye maliyetlerindeki artış nedeniyle 300 milyon civarında açlık tehlikesi yaşayan insana ek olarak 45 milyon civarında insanın eklenmesinden endişe ediliyor.

Küresel açlık tehlikesindeki artış oranı Dünya Gıda Programı yetkililerine göre son dönemde dünyanın karşı karşıya kalacağı en büyük kabus senaryosunun gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor.

