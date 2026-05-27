ABD ve İran arasındaki diplomatik trafik yürütüldüğüne dair iddialar hakkında Washington’dan jet açıklama geldi. Beyaz Saray ekibi, İran devlet medyasında geniş yankı bulan ve ABD-İsrail savaşını sonlandıracağı öne sürülen mutabakat zaptı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurarak söz konusu iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, İran televizyonu tarafından ortaya atılan ve iki ülke arasında bir barış anlaşmasının ilk gayriresmi çerçevesi olduğu iddia edilen metnin bütünüyle asılsız ve "uydurma" olduğu belirtildi.

Tahran’ın taslak metin iddialarında neler vardı?

İran devlet televizyonunun kamuoyuna servis ettiği ve Washington tarafından yalanlanan söz konusu taslak metin, bölgedeki askeri ve ticari dengeleri değiştirecek radikal maddeler içeriyordu. Taslakta, Tahran yönetiminin bir ay içerisinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğini kriz öncesi dönemdeki normal seyrine döndürmesi öngörülüyordu. Buna karşılık olarak ise ABD’nin İran sınırları yakınında konumlandırdığı askeri unsurlarını geri çekeceği ve bölgedeki deniz ablukasına son vereceği iddia edilmişti.

Aynı metinde, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan geçecek ticari gemilerin idaresi ve yönlendirilmesinin İran ve Umman’ın ortak koordinasyonuna iddia edilirken; ön mutabakatın sağlanmasının ardından, 60 günlük bir süre içinde tarafların nihai bir anlaşmaya varması halinde, metnin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) çatısı altında alınacak bağlayıcı bir kararla resmiyet kazanacağı ileri sürülüyordu.