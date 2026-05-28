Kurban Bayramı’nın ilk gününde Orta Doğu’ya yine ateş düştü. Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkese rağmen bölge İsrail’in saldırılarının hedefi oldu. Saldırı esnasında doğruda vurulan bir bina, anında yerle bir oldu. Bölgeden yapılan ilk bilgilendirmelere göre; saldırılar nedeniyle 7 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sivil savunma görevlisi sevk edildi.

Toplam can kaybı arttı

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde ateşkes mutabakatı yaşanmıştı. Bunun ardından yaşanan saldırı, can kaybını da artırdı. Buna göre; söz konusu ateşkes döneminden bu yana bölgedeki toplam can kaybı 906’ya, yaralı sayısı ise 2 bin 747’ye ulaştı.

İki buçuk yıldır devam ediyor

İsrail saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinde başlamıştı. O günden bu yana bölge coğrafyasında ardı ardına gerçekleşen saldırılarla birlikte acı bilanço ise her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yaklaşık iki buçuk yıldır süren çatışmalar ve bombardımanlar sonucunda Gazze genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 803’e yükselirken, yaralıların sayısı ise 172 bin 855’e ulaştı.