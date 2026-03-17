Son Mühür- İkinci Dünya Savaşı'nın en trajik adreslerinden biri olan Hiroşima'da atom bombası saldırısından kurtulmayı başaran tarihçi Shigeaki Mori, 88 yaşında hayata veda etti.

ABD eski Başkanı Barrack Obama, 27 Mayıs 2016'da Hiroşima'ya yaptığı tarihi ziyaret sırasında, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda yaptığı konuşmada Mori'nin uzun süredir devam eden çabalarına değinmiş, Mori, başkanın konuşmasının ardından Obama ile konuşma fırsatı bulmuştu.

O anda söyleyecek söz bulamayan Obama'nın onu sessizce kucaklaması tarihe geçen ikonik bir an haline geldi.



Mori, o dokunaklı anı hatırlarken, "Acı çeken aile üyelerini bulmanın ne kadar zor olduğunu zihnimde evirip çeviriyordum," dedi. "Gerçekten bir şeyler söylemek istedim, ama aklım tamamen boşaldı ve her şeyi unuttum."

"Başkan gözlerimin nasıl yaşlarla dolduğunu tam olarak gördü. Uzun kollarını sırtıma doladı ve beni kendine daha da yaklaştırdı." sözleriyle ifade etmişti.



O gün sekiz yaşındaydı...



Mori, 6 Ağustos 1945'te ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası attığı ve şehri yerle bir ettiği sırada sekiz yaşındaydı ve patlamanın şiddetiyle bilincini kaybetti.

Otuz yıl sonra Mori, okul bahçesinde yakılan kurbanları bulmak için on yıllarca süren bir arayışa girişti. Çalışmaları ayrıca bombalamada ölen 12 Amerikalıyı da tespit etti.

Japon Jiji haber ajansının bildirdiğine göre, Mori 14 Mart'ta Hiroşima'daki bir hastanede hayatını kaybetti.

