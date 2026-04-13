Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kent genelinde sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan spor istasyonları ağının dördüncü halkası Kültürpark’ta açıldı. Daha önce Bostanlı Sahili, Hasanağa Bahçesi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı gibi kentin nefes aldığı noktalarda kurulan tesislerin sonuncusu, Zeytin Sahne Etkinlik Alanı’ndaki yeşil alanla bütünleşerek Kültürpark’ı devasa bir açık hava spor kompleksine dönüştürdü. Kentin merkezinde ücretsiz spor yapma imkanı tanıyan bu yeni nesil tesis, açıldığı ilk günden itibaren her yaştan İzmirlinin ilgi odağı oldu.

Konteyner konseptiyle modern altyapı bir arada

Taşınabilir spor konteyneri formatında tasarlanan bu yenilikçi istasyon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla kapılarını açtı. Açılış sırasında genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları ile tesisi inceleyen Başkan Tugay, projenin temel amacının sporu lüks olmaktan çıkarıp günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek olduğunu vurguladı. Profesyonel bir spor salonunda bulunabilecek fonksiyonel ağırlık istasyonlarından, direnç lastiklerine; futbol, basketbol ve tenis gibi branş malzemelerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan istasyon, kimlik karşılığı sağlanan ücretsiz ekipman desteğiyle dikkat çekiyor.

İzmir’in her noktasına yayılacak yeni nesil spor ağı

Türkiye’de yerel yönetimler bazında bir ilk olma özelliği taşıyan bu uygulamanın kapsamı her geçen gün genişliyor. Kültürpark’taki tesisin özel bir sponsorluk desteğiyle zenginleştirilmiş içeriğine dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir sonraki istasyonun çok yakında Göztepe’de açılacağının müjdesini verdi. Projenin vatandaşlardan gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tugay, bu "spor istasyonu" modelinin sadece merkezi noktalarla sınırlı kalmayacağını ve İzmir’in tamamına yayılarak herkes için erişilebilir kılınacağını ifade etti.

Uzman eğitmenler eşliğinde fonksiyonel antrenman imkanı

Tesis, sadece ekipman sağlamakla kalmayıp, bünyesinde barındırdığı uzman spor eğitmenleriyle de güvenli bir spor ortamı sunuyor. Özellikle temel kuvvet egzersizlerine odaklanmak isteyenler için hazırlanan ağırlık istasyonları, yeni nesil fonksiyonel fitness imkanlarını açık havaya taşıyor. Power rack’lerden plyo box’lara kadar çeşitlenen donanım, kullanıcıların antrenman kalitesini artırırken, doğayla iç içe spor yapmanın avantajlarını bir araya getiriyor. 7’den 70’e her kesime hitap eden bu yapı, kentsel alanların aktif bir yaşam merkezine dönüşmesine katkı sağlıyor.

İzmirlilerden tam not: "Belediyelere öncü olacak bir adım"

Yeni spor alanını deneyimleyen vatandaşlar, sunulan hizmetin kalitesinden ve ekipmanların profesyonelliğinden övgüyle bahsediyor. Spor kulüpleri ve bireysel kullanıcılar, kapalı salonların boğucu atmosferi yerine Kültürpark’ın ferah ortamında antrenman yapmanın kendileri için eşsiz bir tecrübe olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar, ekipmanların çeşitliliği ve temizliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu projenin Türkiye genelindeki diğer belediyeler için de bir rol model teşkil edeceği görüşünde birleşiyor.