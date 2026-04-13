Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal dünyasını zenginleştiren ve sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyan projelerine bir yenisini daha ekledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Bir Yazar Bir Çizer ile Resimli Kitabımı Hazırlıyorum" atölyesi, beş haftalık yoğun bir eğitim sürecinin ardından başarıyla tamamlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanının yaşandığı günlerde noktalanan bu özel çalışma, çocuklara kendi eserlerini üretmenin gururunu yaşattı.

Geleceğin yazarları ve çizerleri ilk eserlerini ortaya koydu

Kültür ve sanatın merkezi konumundaki AASSM'de düzenlenen atölye, 7 ile 12 yaş grubundaki 20 yetenekli çocuğun katılımıyla hayat buldu. Eğitimci ve yazar Cansu Yetik ile illüstratör Özge Yetik’in rehberliğinde yürütülen çalışmalarda, minikler bir kitabın mutfağına girerek tüm süreci bizzat deneyimleme şansı yakaladı. Beş hafta boyunca devam eden disiplinli çalışma sonunda çocuklar, hem kendi kalemlerinden çıkan hikâyelerini kitaplaştırdı hem de bu özel süreci bir eğitim sertifikası ile taçlandırdı.

Resimli kitap hazırlamanın incelikleri Türkiye’de ilk kez AASSM’de

Türkiye’de bu kapsamda bir resimli kitap atölyesinin ilk kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde hayata geçirildiğini belirten eğitmenler, çalışmanın içeriğine dair önemli detaylar paylaştı. Atölye süresince çocuklara sadece yazmanın teknikleri değil; yazarın vizyonu, editörün dokunuşu ve bir fikrin matbaa aşamasına gelene kadar geçtiği tüm serüven aktarıldı. Kendi kahramanlarını kurgulayan çocuklar, seçtikleri temalar üzerinden hikâyelerini kâğıda dökerken, illüstrasyon aşamasında ise hayallerindeki figürleri boyalarla canlandırdılar.

Edebiyat ve sanat dolu bir gelecek için önemli bir adım

Eğitmenler Cansu ve Özge Yetik, projeyle temel amaçlarının çocukları okumaya, yazmaya ve görsel sanatlara teşvik etmek olduğunu vurguladı. Atölyeye katılan çocukların sergilediği yüksek performansın kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden eğitmenler, bu deneyimin çocukların özgüvenine büyük katkı sağladığını belirtti. Birer "küçük yazar" olarak sertifikalarını alan çocukların, bu deneyim sayesinde hayatları boyunca edebiyat ve sanatla kurdukları bağı koparmayacaklarına dair inançlarını dile getirdiler.