Bakanlık bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilmek üzere yayımlanan ilan, iş arayan binlerce vatandaş için yeni bir kapı aralıyor. KPSS (B) grubu puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde, mülakat aşamasının olmaması adaylar arasındaki heyecanı daha da artırıyor. Büro personelinden koruma görevlisine, arkeologdan destek personeline kadar geniş bir yelpazede açılan kadrolar için adaylar "Başvurular nereden ve nasıl yapılır?" sorusuna yoğunlaştı. Merakla beklenen sürecin takvimi, aranan özel şartlar ve e-Devlet başvuru ekranına dair tüm detaylar netleşti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar için başvuru süreci 15 Haziran 2026 tarihinde başlıyor. Büyük ilgi görmesi beklenen başvurular, 29 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Adayların bu tarihler arasında işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortam üzerinden yürütülüyor. Vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (Kültür ve Turizm Bakanlığı) sekmesini kullanıyor. Doğrudan Kariyer Kapısı resmi internet sitesi üzerinden de online başvurular kolayca tamamlanıyor. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmiyor.

2026 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları sağlamayan adaylar ilana başvuru yapamıyor. Bu kapsamda adayların Türk vatandaşı ve 18 yaşından büyük 35 yaşından ise küçük olmaları gerekiyor.

Ayrıca kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve görevi yapmaya engel bir sağlık sorunu taşımamak gerekiyor. Son 1 yıl içinde 4/B sözleşmeli olarak çalışırken sözleşmesi feshedilenlerin durumu ise belirli kısıtlamalara tabi tutuluyor.

BAKANLIK 502 PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 502 personelin meslek gruplarına göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

Destek Personeli (Temizlik, Boyacı, Yalıtımcı): 266 kişi

Büro Personeli: 128 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 106 kişi

Teknisyen: 21 kişi

Mühendis: 16 kişi

Arkeolog: 13 kişi

Tekniker: 7 kişi

Müze Araştırmacısı: 6 kişi

Mimar: 4 kişi