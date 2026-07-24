ABD ile İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı petrol tedarik sıkıntıları ve azalan stoklar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorinin litresine yapılacak artışla birlikte illere göre yeni zamlı tarife netleşti.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK, YENİ TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Motorin grubunda pompa fiyatlarına yansıyacak artışın 4,20 lira seviyesinde olması bekleniyor. Yarından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen zamlı tarife, gece yarısıyla birlikte pompalara yansıyacak.

İLLERE GÖRE ZAMLI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen 4,20 liralık zammın ardından büyükşehirlerde ve doğu illerinde motorinin litre fiyatı şu seviyelere ulaşacak:

İstanbul: 78,48 lira

Ankara: 79,60 lira

İzmir: 79,87 lira Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur zam farkı için tarih belli oldu mu? İçeriği Görüntüle

Doğu illeri: 81,32 lira

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, 2005 yılından bu yana Petrol Piyasası Kanunu gereğince serbest piyasa koşulları çerçevesinde şekilleniyor. Ancak bu yapı keyfi bir fiyatlandırmaya dayanmıyor; doğrudan uluslararası piyasalara bağlı dinamik bir formül uygulanıyor. Akaryakıt fiyatları hesaplanırken İtalya'daki Genova (Cenova) borsasında işlem gören CIF Akdeniz ürün fiyatı (Platts Mediterranean) temel alınıyor. İşlenmiş benzin ve motorinin günlük ton fiyatı, Merkez Bankası'nın günlük dolar satış kuru ile çarpılarak Türk Lirası'na dönüştürülüyor.

Elde edilen ham rafineri fiyatına devletin belirlediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile gümrük payları ekleniyor. Bu tutarın üzerine rafineri şirketinin payı, dağıtıcı ana bayinin kar marjı ve akaryakıt istasyonunun işletme giderleri ile kar payı dahil ediliyor. Son aşamada ise yüzde 20 oranındaki Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek pompa fiyatı oluşturuluyor. Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları ya da dolar kuru yükseldiğinde fiyatlar artarken, piyasalar veya kur gerilediğinde pompalara indirim yansıyor.