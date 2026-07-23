Son Mühür- Alış ağırlıklı bir gün geçiren BIST 100 endeksi yüzde 1.18'lük yükselişle 14.138, BIST 30 endeksi yüzde 1.20'lük yükselişle 16.104 puandan kapatmıştı.

Endeks TCMB'nin faiz kararının belli olacağı haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.08'lik artışla 14.151 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda enerji krizi...



Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep Boğazı'na da sıçraması, küresel enerji arzı ve deniz taşımacılığında yeni aksama ve maliyet artışı endişelerini güçlendirdi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, araştırma ve geliştirmeye daha fazla kaynak ayrılması nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 azalışla 1,11 milyar dolara geriledi.

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1 artarak 17,2 milyar dolara yükseldi.

Asya borsaları günü pozitif kapattı.

Nıkkei endeksi yüzde 0.25, Güney Kore Kospı endeksi yüzde 4.19 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.122 dolardan, gram altın 6.260 liradan,

gümüş 59.59 dolardan,

yukarı yönlü hareketliliğini sürdürerek yüzde 2.42 yükselen Brent petrol 96.32 dolardan,

Bitcoin 65.631 dolardan işlem görüyor.

