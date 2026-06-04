Son Mühür- Kurban bayramı tatili sonrası yükseliş sinyali veren BIST 100 endeksi, gelen satışlarla 14.200 puan seviyesinden 13.800 puan seviyesine geri çekildi.

Endekste esen negatif havada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özkan Yalım'ın ifadelerine dayanarak Özgür Özel hakkında rüşvet alma iddialarından yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinin de etkili olduğu konuşuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklamasında Özgür Özel için ''Manisa Milletvekili'' tanımını kullanması dikkat çekti.

Ciddi satış geldi...

Endeksin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Bayramdan sonra aslında piyasalar pozitif bir hareket yapmışlardı. Endeksin 14.300 seviyesinde hareketli ortalama dirençleri vardı, bu seviyeyi birkaç defa denemesine rağmen geçemediğini gördük.

Diğer taraftan Körfez‘deki gelişmeler anlaşmanın uzaması ve çatışma haberleri ile birlikte o taraftan bir gerginlik yansıdı piyasaya. Bank-off Amerika'nın çok ciddi satışları var. Dün yaklaşık 8 milyar TL bugün de 6 milyar TL satış yaptı .

Borsada çok iyi primli bilinen Astor ve Aselsan gibi kağıtlar da çok yüklü miktarda satışlar gerçekleştirdi .

Özellikle Aselsan‘ın endekse etkisi yüksek oranlı olduğu için bu satışlar piyasa üzerinden negatif tesiri yaptı.

14.300 geçemeyen piyasa aşağıdaki destek noktalarına doğru çekilme eğiliminde'' hatırlatmasında bulundu.



Özgür Özel'e teskere iddiası...



''Tabii bazı dedikodular da var Özgür Özel‘e teskere çıkabileceğine yönelik bir haberler var'' diyen Murat Bilen,

''Genel anlamda yurt dışıyla hareketlerin paralel olduğunu görüyoruz. Yurtdışında özellikle teknoloji hisselerinde NASDAQ endeksi oldukça eksi.

Bugün Almanya ve DJI endeksinin eksi olmamasına rağmen endekse etkili hisselerin satış yemesi endeksi negatif etkiledi .

Diğer taraftan enflasyon rakamı gelecek yarın bugün bankacılık endeksinde bizi de şaşırtan bir hareketlilik oldu. Enflasyonun makul gelmesi halinde tekrardan faiz indirimleri konusunda bir ümit taşıyor olduğunu düşünüyorum.

Ancak bu gelişmelerle birlikte enflasyonun çok düşük gelmesini de beklemiyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

