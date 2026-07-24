EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte sadece bir gün ya da birkaç ay farkla emeklilik yaşı 17 ila 20 yıl uzayan 1999 sonrası sigortalılar düzenleme bekliyor. Kamuoyunda ve sendikalarda çalışma hayatındaki bu keskin yaş farkını kapatmak adına çeşitli kademeli emeklilik modelleri tartışılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifinin ardından gözler, düzenlemenin kapsayacağı yaş ve prim gün sayılarına çevrildi.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olan çalışanlar, mevcut sistemdeki yaş şartının kademeli olarak düzenlenmesini talep ediyor. Gündeme gelen öneriler, ilk sigorta giriş tarihine göre emeklilik yaşının ve gerekli prim gün sayısının adım adım belirlenmesini hedefliyor. Yasal düzenlemenin hayata geçmesi halinde 1999 sonrası işe giren çalışanlar için yeni bir emeklilik takvimi uygulanacak.

EMADDER KADEMELİ EMEKLİLİK YAŞ VE PRİM TABLOSU NASIL?

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1999 sonrasında sigorta girişi olanlar için hazırladığı kademeli emeklilik yaş ve prim tablosunu kamuoyuna sundu. Derneğin talep ettiği şartlar şu şekilde sıralanıyor:

09.09.1999 – 2000 arası sigorta girişi: Kadınlarda 43 yaş ve 6.400 prim günü, erkeklerde 45 yaş ve 6.400 prim günü.

2001 sigorta girişi: Kadınlarda 44 yaş ve 6.475 prim günü, erkeklerde 46 yaş ve 6.475 prim günü.

2002 sigorta girişi: Kadınlarda 45 yaş ve 6.550 prim günü, erkeklerde 47 yaş ve 6.550 prim günü.

2003 sigorta girişi: Kadınlarda 46 yaş ve 6.625 prim günü, erkeklerde 48 yaş ve 6.625 prim günü.

2004 sigorta girişi: Kadınlarda 47 yaş ve 6.700 prim günü, erkeklerde 49 yaş ve 6.700 prim günü.

2005 sigorta girişi: Kadınlarda 48 yaş ve 6.775 prim günü, erkeklerde 50 yaş ve 6.775 prim günü.

2006 sigorta girişi: Kadınlarda 49 yaş ve 6.850 prim günü, erkeklerde 51 yaş ve 6.850 prim günü.

2007 sigorta girişi: Kadınlarda 50 yaş ve 6.925 prim günü, erkeklerde 52 yaş ve 6.925 prim günü.

2008 sigorta girişi: Kadınlarda 51 yaş ve 7.000 prim günü, erkeklerde 53 yaş ve 7.000 prim günü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 23 Temmuz 2026 sabahına yatay pozitif başladı İçeriği Görüntüle