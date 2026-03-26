21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın 19 Mart gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Aralarında Alaatin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanırken, olay sırasında araçta bulunan rapçi Vahap Canbay’ın emniyette verdiği ifade dosyaya girdi.

Olay gecesi araçta neler yaşandı?

Canbay, ifadesinde hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı ile uzun yıllara dayanan arkadaşlık ilişkisi olduğunu belirterek olay günü yaşananları detaylı şekilde anlattı:

"Kubilay Kaan Kundakçı, benim 4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi futbolcudur. Araç arkadaşımız Efe Türk'e aittir. Bu aracı Kubilay Kaan Kundakçı kendisinden ödünç almıştı ve Kubilay'ın kullanımındaydı."

“Aleyna ile ilişkim mesajla sona erdi”

İfadesinde Aleyna Kalaycıoğlu ile geçmiş ilişkisine de değinen Canbay, ayrılık sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aleyna Kalaycıoğlu benim eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile yaklaşık 1.5 yıllık bir ilişkimiz vardır. Kendisi ses sanatçısıdır. Yaklaşık 13 gün kadar önce Aleyna ile ayrıldık.

Bu ayrılıkta bir konuşma şeklinde değil bana bir mesaj atarak benden ayrıldı. Bu süreçte kendisi ile ne sözlü nede fiziki bir tartışma yaşamadık. Aramızda herhangi bir husumet veya alacak verecek meselesi yoktur."

“Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söylediler”

Canbay, olaydan kısa süre önce öğrendiği iddiaların kendisini harekete geçirdiğini belirtti: "Ben 19.03.2026 günü Aleyna'nın eşyalarını almaya eve bir temizlikçi geldi. Bu gelen kadını tanımıyorum bende numarası da yoktur.

Bu kadın yabancı uyrukluydu. Bu eşyaları almaya gelen kadın bana Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alarak evden ayrıldı. Ben bu temizlikçiyi görsem teşhis edemem."

“Barışmak için stüdyo önünde bekledim”

Olay günü Ümraniye’deki stüdyoya gitme sürecini de anlatan Canbay, şu ifadeleri kullandı: "Sonrasında Yalçınay Yıldız'ın, Aleyna ile Ümraniye'de ses kaydı işlemi vardı. Bende bu duyduğum ilişkiyi sormak adına Yalçınay'a 'Ben de seninle geleyim, konuşalım' dedim.

Bu sırada yanımıza bayram için gelen Kubilay Kaan Kundakçı'da bulunuyordu. O da Aleyna'yı tanır, 'Ben de sizinle geleyim' dedi. 'Hem de Aleyna abla ile konuşurum' dedi. Biz stüdyo önüne geldik, Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş.

Bende hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım. Aleyna, köpeği almak için gelince orada konuşmayı düşündüm. Uzun bir müddet bekledik."

“Herkes haddini bilecek”

Canbay, bekledikleri sırada gerçekleşen bir telefon görüşmesine de ifadesinde yer verdi: "Bu süreçte Aleyna ile Yalçınay görüntülü konuştu.

Burada Aleyna 'Kaydı yüklemedin mi?' diye sordu. O da 'yüklüyorum' dedi. Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil olarak 'Herkes haddini bilecek, Yalçınay herkes haddini bilecek.

Sen anladın ne dediğimi' dedi. Burada beni kast ediyordu. Çünkü sevgililik zamanımız da Aleyna'nın annesi beni pek sevmiyordu."

“Sizi bir daha görmeyeceğim” diyerek ateş etti

Olayın en kritik anını anlatan Canbay, saldırganın sözlerini ve yaşananları şöyle aktardı: "Bu sırada aracımız önüne biri VIP olmak üzere iki araç geldi.

Mercedes'ten tahminen sol taraftan inen beyaz giyinimli şahıs benim olduğum kısma gelerek belinden tam rengini hatırlamadığım bir silah çıkartıp cama vurdu sonra kapıyı açtı, 'Sizi bir daha görmeyeceğim' diyerek araç içine ateş etti. Biz irkilip kendimizi koruduk. Ateş eden şahıs bir el ateş edip uzaklaştı. Bu sırada Kubilay inlemeye başladı."

Kundakçı ağır yaralandı, saldırganlar kaçtı

Canbay, arkadaşının vurulduğunu fark ettiği anı şu sözlerle anlattı: "Ben Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm. Hemen kendimce müdahale etmeye başladım. Yalçınay, yardım aramaya başladı."

"Şüpheliler ateş ettikten sonra geldikleri araçlarla uzaklaştılar. Ben bu araçların plakalarını 34 AK olarak gördüm. Sonunda 4 haneli rakam grubu vardı ancak onu hatırlamıyorum."

“Şüpheliler arasında Aleyna’ya benzeyen biri vardı”

İfadesinde dikkat çeken bir diğer detay ise olay sonrası gördüğünü söylediği kişi oldu: "Bu olayda önümüze gelen araçların yanında olaydan sonra şüphelilerin arkasından bakarken ben arkası dönük bir bayan gördüm. Siyah giyinimliydi ve fiziki olarak Aleyna Kalaycıoğlu'na benziyordu."