Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar savaşı, Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu İBB davası ve gündeme damga vuran Akın Gürlek'in mal varlığı tartışmaları Özgür Özel ve kurmaylarına yaramamış görünüyor.

Asal Araştırma'nın 9-16 Mart tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle ve CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği çalışma, CHP'nin oylarında erime varken, AK Parti'nin oylarında ise tam tersi yükselme olduğu görüldü.

AK Parti'nin yüzde 34.6'yla zirvede yer aldığı çalışmada CHP'nin oyunun yüzde 32'ye inmesi dikkat çekiyor.

Kararsız oylar dağıtılınca...



Asal Araştırma'nın Şubat ayı anketinde CHP yüzde 33.2'yle birinci, AK Parti ise yüzde 32.0'yle ikinci sırada yer alıyordu.



Mart ayı çalışmasında kararsız oyların dağılımının ardından

DEM Parti'nin oyunun yüzde 8.9,

MHP'nin yüzde 8.2,

İYİ Parti'nin yüzde 4.8,

Zafer Partisi'nin yüzde 3.1,

Yeniden refah Partisi yüzde 2.8,

Anahtar Parti'nin yüzde 2.7,

Türkiye İşçi Partisi'nin yüzde 1.0 oranında oyu olduğu görülüyor.



Şubat ayında tablo nasıldı?



Şubat ayı sonuçlarına göre Mart ayında AK Parti'nin dışında MHP ve DEM Parti'nin oylarında artış, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti oylarında azalış olması dikkat çekiyor.