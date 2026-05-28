Son Mühür- Sosyal medyada infial yaratan bin 450 liralık lahmacun faturası, Ticaret Bakanlığı’nı jet hızıyla harekete geçirdi. Muğla’nın gözde turizm merkezi Fethiye’de faaliyet gösteren lüks bir restoranın, tek bir lahmacun için bin 450 lira talep ettiği yönündeki şikayetler üzerine denetim ekipleri düğmeye bastı. Muğla Ticaret İl Müdürlüğü, kamuoyunda büyük tepki çeken işletmeye 27 Mayıs 2026 tarihinde ani bir baskın düzenlendi. İncelemenin sonuçları ise tam bir fırsatçılık tablosu.

Menüde fiyat oyunu

Masa ve menüleri tek tek kontrol eden denetim ekipleri, restoranda sadece lahmacun değil, birçok üründe usulsüzlük tespit etti. Tam 24 farklı kalemde Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edildiği belgelendi. Kuralları hiçe sayan ve etiket fiyatlarıyla oynayan işletmeye anında idari para cezası kesildi. Cezalar bununla da bitmeyecek.

Denetim sırasında, lahmacunun da dahil olduğu 5 kritik üründeki fiyatlama stratejisi ekiplerin dikkatini çekti. Bu 5 üründeki fahiş fiyat uygulaması, faturanın ağırlığını katlamak üzere tasarlanmıştı. Bakanlık, daha ağır yaptırımların uygulanması amacıyla hazırlanan özel dosyayı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk etti. Restorana devasa bir ceza kapıda.

"Yaz sezonunda tüketiciyi sömürtmeyeceğiz"

Ticaret Bakanlığı, turizm sezonunun açılması ve yaklaşan bayram dönemi öncesinde bu tarz astronomik fiyatlarla vatandaşların mağdur edilmesine asla göz yumulmayacağını ilan etti. Şeffaf ve adil ticaret kurallarını çiğneyen tüm işletmeler sıkı takibe alındı. Denetimler kesintisiz sürecek.

Fahiş fiyatlarla mücadelenin sadece baskınlarla bitmeyeceğini hatırlatan bakanlık, en büyük görevin tüketicilere düştüğünü vurguladı. Vatandaşların menü, tarife ve etiketlerde gördükleri her türlü fahiş fiyatı ya da usulsüzlüğü anında resmi makamlara bildirmesi isteniyor.

Gördüğünüz yerde ihbar edin

Fethiye'deki lahmacun krizinde olduğu gibi, benzer bir mağduriyet yaşayan tüm vatandaşlar için resmi şikayet yolları açık. Fahiş fiyat uygulayan, menüde farklı kasada farklı fiyat çıkaran işletmeler CİMER, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya Ticaret Bakanlığı’nın HFA (Haksız Fiyat Artışı) Mobil Uygulaması üzerinden anında ihbar edilebilecek. Bakanlık, gelen her bildirimin ardından ekiplerin sahaya ineceğinin altını çizdi.

