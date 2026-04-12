Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, küresel enerji dengeleri ve Batılı askeri ittifakların geleceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik enerji politikasından NATO içerisindeki çatlaklara kadar pek çok konuya değinen Peskov, Moskova'nın şartlı bir şekilde Avrupa’ya gaz akışını sürdürebileceğinin sinyalini verdi. İşte Kremlin'den dünyaya verilen o kritik mesajların detayları...

Rusya’dan Avrupa’ya şartlı doğal gaz mesajı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın enerji stratejisi ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin geleceği hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarına konuşan Peskov, Rus doğal gazının Avrupa pazarına yeniden yoğun bir şekilde girmesinin önündeki kapıyı tamamen kapatmadıklarını ifade etti. Moskova'nın önceliğinin alternatif pazarlar olduğunu vurgulayan Sözcü, bu pazarlara yapılan sevkiyatlar tamamlandıktan sonra ellerinde ek kapasite kalması durumunda AB’ye tedarik sağlamaya açık olduklarını belirtti. Peskov, buna karşın Avrupa’nın Rus gazı olmadan da bir şekilde yakıt temin etme yoluna gideceğini ancak bunun maliyetlerinin farklı olacağını ima etti.

"İdeolojik gerekçeler ucuz enerjiden vazgeçirdi"

Avrupa’nın enerji tercihleri üzerinden Washington-Brüksel hattındaki dinamikleri eleştiren Peskov, AB ülkelerinin kendi ekonomik çıkarları aleyhine hareket ettiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa'yı Rusya'dan gelen ekonomik ve ucuz enerji kaynaklarından kopardığını belirten Peskov, bu sürecin "güvenlik vaadiyle" yürütüldüğünü iddia etti. Avrupa ülkelerinin Rusya’dan vazgeçişini "yüce ideolojik sebeplerle" maskelediğini söyleyen Peskov, sonuç olarak AB'nin hem ucuz enerjiden mahrum kaldığını hem de ABD’nin baskısı altında güvenlik kaygılarıyla baş başa bırakıldığını ileri sürdü.

NATO çöker mi? Kremlin’den Avrupa tahmini

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik operasyonları için müttefiklerine yaptığı çağrıların yanıtsız kalması, ittifak içindeki kriz tartışmalarını yeniden alevlendirmişti. Bu durumu değerlendiren Peskov, NATO’nun çöküşüne dair beklentilere gerçekçi bir yaklaşım sergiledi. ABD ve Avrupalı müttefikleri arasındaki karşılıklı memnuniyetsizliğin ittifakı dağıtmaya yetmeyeceğini öngören Peskov, "NATO'nun Avrupa bileşeni her halükarda büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" diyerek ittifakın evrilerek yoluna devam edeceği mesajını verdi.

İngiltere’deki enerji faturaları ve "Yeni normal"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, Putin ve Trump’ın hamlelerinin ülkesindeki enerji maliyetlerini artırmasından duyduğu rahatsızlığa da değinen Peskov, bu durumu ironik bir dille onayladı. Hem Rusya’nın hamlelerinin hem de ABD’nin politikalarının İngiliz halkının faturalarına doğrudan yansıdığı gerçeğinin yadsınamaz olduğunu ifade eden Sözcü, "Evet, her iki liderin eylemleri de İngiltere’de fiyat artışlarını tetikleyebilir. Artık bu duruma ve bu yeni ekonomik gerçekliğe alışmaları gerekiyor" diyerek Batılı liderlerin şikayetlerine karşı Moskova’nın duruşunu özetledi.