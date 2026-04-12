Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Ahmet Gözükara, yaşlı kadının kapısını çalarak “Annem size paket gönderdi” dedi.

Bu sözlere güvenen Elife Akkök kapıyı açtı. Şüpheli, kapının açılmasıyla birlikte zorla içeri girerek yaşlı kadına saldırdı.

Boğazına bıçak dayayıp altınlarını istedi

Eve girdikten sonra Akkök’ü mutfağa sürükleyen saldırgan, boğazına bıçak dayayarak altınlarını vermesini istedi.

3Yaşanan arbede sırasında Akkök, her iki elinden bıçakla yaralandı. Şüpheli, yaşlı kadının kolundaki bileziği zorla alarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı halde yardım istedi

Saldırının ardından büyük panik yaşayan Elife Akkök, yaralı halde kendisini dışarı atarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ellerine dikiş atıldığı öğrenildi.

Bileziği bozdurup kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Ahmet Gözükara’nın Türkoğlu ilçesinde gasp ettiği 37 gramlık bileziği bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.

Adana’ya gitmeye hazırlandığı sırada yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Gözükara’nın, olayı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen bilezik polis tarafından sahibine teslim edildi.

“Beni öldürme dedim, bıçağı boğazıma dayadı”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Elife Akkök, saldırganın kendisini ölümle burun buruna getirdiğini ifade etti. Akkök, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Kapıyı açınca benim üstüme çöktü, yıktı beni. Ağzımı kapattı. ‘Beni öldürme’ dedim. Bıçağı boğazıma dayayınca çok korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Bıçağı tutup çekince elime saplandı. Ellerimden akan kanı görünce bileziğimi alıp kaçtı.”

“O bileziği kefen param diye biriktirdim”

Gasp edilen bileziğin kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Akkök, saldırgana en ağır cezanın verilmesini istedi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dışarı çıkıp ‘Komşular beni öldürüyorlar’ diye bağırdım. Bunu cezaevinden çıkarmasınlar, en ağır şekilde cezalandırsınlar. O bileziği ‘kefen parası’ diyerek biriktirdim. Beni bu bilezik için öldürecekti.”