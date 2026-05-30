Meta'nın geliştirdiği iddia edilen yapay zeka kolyesi, son ortaya çıkan bilgilere göre önümüzdeki yıl içinde test aşamasına geçebilir. Şirketin bu hamlesi, akıllı gözlüklerin yanına yeni bir donanım kategorisi eklemeyi hedefliyor.

Meta'nın yapay zeka kolyesi hangi teknolojiye dayanıyor?

Sızan bilgilere göre cihaz, Meta'nın geçtiğimiz dönemde satın aldığı Limitless adlı şirketin teknolojilerini temel alacak. Limitless, OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın da yatırımcıları arasında bulunduğu bir girişim olarak biliniyor.

Limitless daha önce 99 dolarlık bir ürünle adından söz ettirmişti. Bu cihaz tişörte ya da çantaya tutturulabiliyor, gün boyu yapılan konuşmaları kaydedip yazıya döküyordu. Üstelik önemli noktaları kendiliğinden ayıklayıp kısa özetler de çıkarabiliyordu. Meta'nın geliştirdiği yeni ürünün de benzer bir mantıkla çalışması bekleniyor.

Meta yapay zeka kolyesi hangi özelliklere sahip olacak?

Cihazın mikrofon ve hoparlörün yanı sıra bir kamerayla da donatılması öngörülüyor. Bu sayede kolye, yalnızca sesleri dinlemekle kalmayıp çevresini de görsel olarak analiz edebilecek.

Beklentilere göre ürün, kullanıcının gün içinde karşılaştığı durumları yorumlayabilecek, sorulara cevap verebilecek ve günlük diyalogları çözümleyerek özet sunabilecek. Yani cep telefonuna bakmadan, doğrudan boyunda taşınan bir asistan fikri hayata geçirilmek isteniyor.

Apple da benzer bir cihaz üzerinde çalışıyor

Bu alanda tek aktör Meta değil. Apple'ın da benzer bir ürün geliştirdiği konuşuluyor. İddialara göre bu cihaz, görünüm açısından AirTag'i andıracak ve içinde kamera, hoparlör ile mikrofon barındıracak.

Apple tarafındaki ürünün de kullanıcılara gündelik hayatta yardımcı olması planlanıyor. Çevresel analiz yapması, soruları yanıtlaması ve konuşmaları özetlemesi beklentiler arasında. Dolayısıyla yapay zeka temelli giyilebilir cihazların, önümüzdeki dönemde teknoloji gündeminin merkezine oturacağı görülüyor. İki devin de aynı kategoriye yönelmesi, bu ürünlerin yakın gelecekte yaygınlaşabileceğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.