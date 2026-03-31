A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almak için Priştine deplasmanında tarihi bir mücadeleye çıktı. Montella, bu kritik karşılaşma için tecrübe ve gençliği dengeleyen bir kadro tercih etti. Ancak Berke Özer ile Can Uzun'un eksikliği, taraftar nezdinde soru işaretleri yarattı.

Montella'nın 23 kişilik kadrosunda kimler var?

Vincenzo Montella, Priştine deplasmanı için kaleye Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır'ı dahil etti. Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Eren Elmalı görev yapacak. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Kaan Ayhan ve Atakan Karazor yer alıyor. Hücum hattında ise Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Deniz Gül forma şansı bekliyor.

Berke Özer ve Can Uzun neden kadroda yok?

Her iki futbolcunun da kadroya çağrılmamasının nedeni resmi olarak açıklanmadı. Ancak Montella'nın mevcut kadro dengesini bozmak istemediği ve bu kritik maç için daha önce milli takımda birlikte oynama tecrübesi bulunan isimlere öncelik verdiği değerlendiriliyor. Berke Özer, kaleci mevkiinde Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır üçlüsünün tercih edilmesiyle kadro dışında kaldı. Can Uzun için ise hücum hattındaki yoğun rekabet belirleyici oldu.

Dünya Kupası yolunda kritik eşik

Kosova - Türkiye maçı, ay-yıldızlı ekibin 2026 Dünya Kupası hayalini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek. Play-off yarı finalini geçen takım, finale yükselecek ve Dünya Kupası'na katılım için bir adım daha atacak. Türk futbolunun uzun süredir hasret kaldığı Dünya Kupası bileti için tüm ülke Priştine'ye kilitlendi.