Son Mühür - Hollanda Millî Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen kadrosu açıklandı.

Hollanda Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Ronald Koeman’ın, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası’nda görev yapacak 26 kişilik kadroyu netleştirdiği bildirildi.

No Lang'da yer aldı

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen sol kanat oyuncusu Noa Lang da kadroya dahil edildi. “Portakallar” lakaplı Hollanda Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası F Grubu’nda Japonya, İsveç ve Tunus ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olimpik Marsilya), Mats Wieffer (Brighton)

Forvet: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)