Son mühür - Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın uzun süre transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman, sezon ortasında Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Transfer döneminin son günlerinde 35 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibine imza atan Nijeryalı yıldızın Madrid kariyerinin beklenenden kısa sürebileceği öne sürüldü.
Sistemde kendine yer bulamadı
Fichajes’te yer alan habere göre, Ademola Lookman İspanya’daki ilk 3 aylık döneminde Atletico Madrid formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Buna rağmen Nijeryalı oyuncunun, hücum katkısına karşın teknik direktör Diego Simeone’nin oyun sistemine tam anlamıyla adapte olamadığı iddia edildi.
60 milyon euroluk bir bonservis
Bu gelişmenin ardından Atletico Madrid yönetiminin, teknik direktör Diego Simeone’nin oyun planına uyum sağlamakta zorlanan Ademola Lookman ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. Daha dengeli ve sisteme uygun bir kadro oluşturmak isteyen İspanyol ekibinin, özellikle İngiltere’den talipleri bulunan oyuncu için yaklaşık 60 milyon euroluk bonservis beklentisi belirlediği ifade edildi.
Süper Lig'den isteyen olur mu?
Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Rafael Leão ile ilgilenen Galatasaray ile Fenerbahçe adına yeni bir transfer ihtimali gündeme geldi. Noa Lang ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu dışında sınırlı alternatife sahip sarı-lacivertlilerin, yaşanan gelişmelerin ardından Ademola Lookman transferi için yeniden resmi girişimlerde bulunabileceği ileri sürüldü.