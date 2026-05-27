Fichajes’te yer alan habere göre, Ademola Lookman İspanya’daki ilk 3 aylık döneminde Atletico Madrid formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Buna rağmen Nijeryalı oyuncunun, hücum katkısına karşın teknik direktör Diego Simeone’nin oyun sistemine tam anlamıyla adapte olamadığı iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Atletico Madrid yönetiminin, teknik direktör Diego Simeone’nin oyun planına uyum sağlamakta zorlanan Ademola Lookman ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. Daha dengeli ve sisteme uygun bir kadro oluşturmak isteyen İspanyol ekibinin, özellikle İngiltere’den talipleri bulunan oyuncu için yaklaşık 60 milyon euroluk bonservis beklentisi belirlediği ifade edildi.

