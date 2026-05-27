Sezonun sona ermesinin ardından ilk olarak Marmaris’te dinlenmeye çekilen 52 yaşındaki Okan Buruk, daha sonra ailesiyle birlikte tatiline Bodrum’da devam etti.

Deneyimli teknik direktörün tatil programı kısa süre içinde önemli bir futbol organizasyonuyla devam edecek. Okan Buruk, hafta sonu Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini tribünden takip etmek için Budapeşte’ye gidecek.

Transfer planı

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmaları, Budapeşte'de kurulacak zirveyle resmiyet kazanacak. Teknik direktör Okan Buruk'a bu kritik seyahatte, sarı-kırmızılı kulübün futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu eşlik edecek. Macaristan'daki dev finali yerinde takip edecek olan ikili, organizasyonun ardından bir araya gelerek transfer listesindeki isimlere son şeklini verecek.

Bu stratejik görüşmenin hemen ardından, teknik heyetin raporu doğrultusunda belirlenen öncelikli oyuncular için resmi temasların hızlandırılması bekleniyor. Yönetimin, özellikle kampa yetiştirilmesi planlanan takviyeler konusunda bütçe ve şartları masaya yatırarak turnuva sonrasına kadar operasyonları büyük ölçüde tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.