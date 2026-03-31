Son Mühür - A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesinde Priştine’de dikkat çeken bir jest gündeme geldi.
''Kahve ve çay ikramımızdır...''
Kosova’nın başkentindeki bir kafenin astığı yazıda, 'Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok' ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyada gündem oldu
Tarihi bir göndermeyle paylaşılan bu mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi tarafından anlamlı ve duygusal bulundu. Kritik karşılaşma öncesinde yapılan bu jest, iki ülke arasındaki bağları yeniden gündeme taşırken taraftarlar arasında da büyük karşılık buldu.
