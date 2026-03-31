Son Mühür - A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesinde Priştine’de dikkat çeken bir jest gündeme geldi.

Kosova’nın başkentindeki bir kafenin astığı yazıda, 'Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok' ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada gündem oldu