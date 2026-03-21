Suudi Arabistan hava sahasında hareketli saatler yaşanıyor. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, son bir saat içerisinde ülke topraklarını hedef alan toplam 6 insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından başarıyla etkisiz hale getirildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan kısa bilgilendirmede, söz konusu hava araçlarının ülkenin doğu bölgesinde tespit edildiği ve imha edildiği belirtildi.

Füze ve İHA'ların hedefi oldu

Bölgedeki gerilim, İran'ın ABD ve İsrail operasyonlarına karşılık verme kararıyla tırmanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 28 Şubat tarihinden bu yana 7 farklı Arap ülkesinde yer alan ABD üsleri ve stratejik noktalar, Tahran yönetimi tarafından fırlatılan füze ve İHA'ların hedefi oluyor. Suudi yetkililer, son engelleme operasyonuyla birlikte sınır güvenliğini koruma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurgulamış oldu.