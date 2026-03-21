İran tarafından İsrail’in güney kesimindeki Dimona şehrine düzenlenen füze saldırısında yaralananların sayısı 39’a ulaştı. İsrail ulusal acil yardım birimi Magen David Adom, mağdurların Beerşeba’da bulunan Soroka Hastanesi’ne nakledildiğini duyurdu. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralanmaların temel kaynağını patlama sonucu etrafa yayılan şarapnel parçaları oluştururken, bazı vatandaşların ise panikle sığınaklara ulaşmaya çalıştıkları sırada düşerek fiziksel zarar gördükleri kaydedildi.

Aktif hale getirildi ama…

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) cephesinden yapılan resmi açıklamada, hava savunma bataryalarının Dimona semalarına yaklaşan füzeyi durdurmak için aktif hale getirildiği ancak imha işleminin gerçekleştirilemediği doğrulandı. Yaşanan bu zafiyetin nedenlerini araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma süreci başlatıldığı bildirildi.