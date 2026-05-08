Hantavirüs paniği dünya genelinde artmaya devam ediyor. ABD’nin New Jersey eyaletinde ortaya çıkan Hantavirüs şüphesinin ardından sağlık ekipleri alarma geçti. Virüs belirtileri gösterdiği belirtilen iki kişi gözlem altına alınırken, yetkililer olası vakalarla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Kritik sağlık alarmı!

ABD basını tarafından aktarılan bilgilere göre, New Jersey eyaletinde Hantavirüs şüphesi taşıyan iki kişi sağlık ekipleri tarafından yakın takip altına alındı. Belirti gösteren iki kişinin tedbir amaçlı olarak bir sağlık merkezinde gözetim altında olduğu öğrenildi.

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşıyor?

Hantavirüs, genellikle kemirgenlerden insanlara bulaşabilen ciddi enfeksiyon hastalıkları arasında bulunuyor.

Virüsün; fare ve kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğü ile temas sonucunda insanlara geçebildiği ifade edilmekte.