Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi tarafından kentin tarihsel mirasını tanıtmak ve aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen "Konak Tarih Gezileri", yeni dönem rotalarıyla kapılarını yeniden açtı. Şehrin hafızasını barındıran üç farklı ana güzergah üzerinde kurgulanan geziler; mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan takvimle İzmir sevdalılarını ağırlamaya devam edecek. Sosyal medya platformları üzerinden duyurulan yeni sezonun kontenjanları, kayıtların açıldığı ilk anlardan itibaren gösterilen yoğun ilgiyle saniyeler içinde doldu. Profesyonel anlatımlar eşliğinde gerçekleştirilen bu turlar, İzmir’in binlerce yıllık hikayesini her adımda katılımcıların belleğine nakşediyor.

Üç farklı güzergahta İzmir’in sembol yapıları keşfediliyor

İzmir’in çok katmanlı yapısını en iyi yansıtan bölgelerden seçilen gezi rotaları; Kemeraltı’nın gizemli hanlarından Alsancak’ın kendine has sivil mimari örneklerine, Basmane’nin tarihi sokaklarından Kadifekale’nin eşsiz panoramasına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Gezi boyunca sadece anıt yapılar ve binalar ziyaret edilmekle kalmıyor; her bir mekanın, bölgenin tarihsel bütünlüğü içerisindeki yeri ve toplumsal hafızadaki hikayesi uzman rehberler tarafından katılımcılara aktarılıyor. Simge mekanların dünü ve bugünü arasındaki köprüleri güçlendiren bu organizasyon, kenti sadece bir yerleşim yeri değil, yaşayan bir kültür hazinesi olarak görmeyi sağlıyor.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu: “Kentle bağ Kurmanın yolu şehri tanımaktan geçer”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tarih turlarına gösterilen yoğun alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yerel yönetimin bu projeye verdiği stratejik öneme dikkat çekti. Kentlilik bilincinin ancak şehri tanımakla başlayabileceğini ifade eden Başkan Mutlu, İzmirlilerin kültürel mirasla doğrudan temas etmesinin önemini vurguladı. Konak’ta yaşayan ya da yolu bu kadim ilçeden geçen her vatandaşın şehrin zengin hikayesine ortak olmasını arzuladıklarını belirten Mutlu, bu gezilerin sadece bir gezi değil, aynı zamanda kentsel mirasa sahip çıkma bilinci olduğunu altını çizerek ifade etti.

Başvuru süreçleri ve bilgi edinme kanalları hakkında

Gelecek dönem turlarına dahil olmak isteyen vatandaşlar için dijital kayıt sistemi ön planda tutuluyor. Sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilen takvimin ardından başvurular, belediyenin resmi portalı olan https://basvuru.konak.bel.tr/ adresi üzerinden online olarak toplanıyor. Turların içeriği, buluşma noktaları ve kontenjan durumları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen İzmirliler, 444 35 66 numaralı Konak İletişim Merkezi (KİM) ile irtibata geçerek profesyonel destek alabiliyor. Bahar dönemi boyunca sürecek olan bu kültürel seferberlik, İzmir’in turistik ve tarihi değerlerini kentin asıl sahipleriyle buluşturmaya devam edecek.

